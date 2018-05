Renzi è tornato e attacca tutti

I messaggini sms tra Renzi e Salvini : cosa c'è in ballo? Video : Tutto quello che sta succedendo in questi giorni, comprese le elezioni regionali che hanno visto sia il #movimento 5 stelle che il PD avere una battuta d'arresto, non preoccupano Matteo #Renzi che è del tutto tranquillo. Nonostante le forti critiche interne che il segretario sta subendo in questi giorni da Maurizio Martina, Renzi si è anche lanciato in un'intervista pubblica a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio: durante la puntata l'ex premier si ...

Serracchiani - Renzi è un nemico Video : Parallelamente alla formazione del nuovo governo, il dibattito interno al Partito Democratico si va arricchendo ogni giorno di nuovi colpi di scena. La corsa alla segretaria è stata lanciata da diversi esponenti, che pure appartenevano gia' alla squadra di Matteo Renzi [Video]. Dopo aver annunciato la sua intenzione di consolidare la poltrona provvisoria di reggente, è stato Maurizio Martina a rompere gli indugi predicando continuita' e ...

Da deputato nel PLI a Renziano doc : ecco chi è il nuovo capogruppo PD al Senato Video : Ieri martedì 27 marzo i vari partiti hanno dovuto ufficializzare i nomi dei vari capigruppo parlamentari alla Camera e al Senato per questa nuova Legislatura [Video]. Vi era in particolare una certa attesa su quali sarebbero stati i nomi scelti dal #Pd, visto che nei giorni passati vi erano state una serie di opzioni tra loro diverse sul tappeto: ma alla fine le due assemblee degli eletti dem nei due rami del Parlamento hanno scelto per ...

PD - è Martina l’erede di Renzi Video : Il #Pd riparte da #Maurizio Martina. Il fresco dimissionario ministro delle politiche agricole e forestali traghettera' i suoi in una fase a dir poco drammatica. Il naufragio avvenuto in to alle elezioni politiche ha lasciato il segno, ma al Nazareno si è comunque voluto ripartire nel segno della continuita' con il recente passato. Martina, vicesegretario del partito di Matteo Renzi [Video], ha gia' centrato una prima impresa non da poco: ...

Renzi pronto alla scissione dal Pd - c’è anche il nome del nuovo partito Video : Il #Pd di Matteo Renzi [Video] praticamente non esiste più dopo la storica sconfitta subita nelle elezioni politiche del 4 marzo scorso. E così si moltiplicano le manovre all’interno del Nazareno al fine di designare un successore del segretario dimissionario del partito. La goccia che potrebbe aver fatto traboccare il vaso della pazienza Renziana è stata l’iniziativa promossa ieri dalla corrente Pd Sinistra Dem, guidata da Gianni Cuperlo. In ...