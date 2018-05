' Renzi come Elsa Fornero' Quello che non avete notato | Matteo | l' umiliazione in tv

Sala si propone come il nuovo Renzi : Per la cronaca la narrazione delle sue affermazioni tratte dal Corriere "Da Milano «può partire una proposta per il Pd, diversa da quella che ci ha portato al 18%». Così il sindaco di Milano, ...

Fedele Confalonieri lancia Matteo Renzi come erede di Silvio Berlusconi : La missione era difficile. E per il momento può dirsi fallita. Convincere esponenti di altri gruppi a sostenere un governo di centrodestra. Al momento non si registrano esodi di massa. Non sono più ...

'Sente le voci - proprio come...'. Travaglio disperato - insulto delirante a Matteo Renzi : ... si aggirava per Firenze in bicicletta a importunare i passanti e a domandare loro se volessero un governo con Di Maio ' ma nel frattempo, 'nel mondo reale, accadeva di tutto'.

Roma - nuova opera di Sirante : Renzi come Enea fugge con Berlusconi sulle spalle. È “L’incendio del Nazareno” : Matteo Renzi al posto di Enea. sulle sue spalle il “padre” Silvio Berlusconi invece di Anchise. E ad accompagnarlo Matteo Orfini, calato nei panni del giovane figlio Ascanio. Lo street artist Sirante continua a incorniciare la politica italiana, dipingendone con tratti rinascimentali i protagonisti. Dopo “I Bari“, il quadro comparso in via dè Lucchesi a Roma a metà aprile e raffigurante Di Maio e Salvini mentre truffano ...

Virginio Merola : "Renzi è come Berlusconi - ha perso per colpa altrui" : "Sono sconcertato. Non s'è mai visto che uno che si è appena dimesso perché ha portato il partito al minimo storico, si metta a dettare la linea in tv, a due giorni dalla riunione di un organismo collegiale. Non vorrei che dopo aver toccato il fondo iniziassimo a scavare". Lo dice - in un'intervista a Repubblica - il sindaco di Bologna, Virginio Merola, critico con Matteo Renzi: "Ma s'è dimesso o no? Io non me ne vado ...

Pd : Gasbarra - bene Renzi - con M5S finiremmo come Spelacchio : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “Sono pienamente d’accordo con quanto ha dichiarato Renzi. Ogni forma di collaborazione con il M5S ci ridurrebbe come Spelacchio. Trovo normale, anzi positivo, che in un partito aperto come il nostro, importanti esponenti abbiamo idee diverse”. Lo scrive in un comunicato l’europarlamentare del Pd Enrico Gasbarra. “In questi difficili giorni tanti hanno fatto interviste avanzando ...

Renzi : «No a un governo con M5S» Video Boccia : «Non ci tratti come soldatini» Di Maio chiude : Matteo ha ego smisurato : L’ex presidente del Consiglio intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa: «No a un governo con i Cinque Stelle». E sulla vicenda della colf che il presidente della Camera Roberto Fico avrebbe pagato in nero: «È grave, deve chiarire».

Francesco Boccia : «Renzi fermo al 4 dicembre 2016. Non tratti come soldatini i suoi parlamentari» : Con l'ira è difficile fare politica. Vorrei che Renzi aiutasse il partito in questa fase, come deve fare un leader». In direzione vi conterete? «Poiché sul dialogo è d'accordo anche lui, spero voti a ...

Come ha risposto Renzi all'appello di Di Maio : No a un governo con i 5 Stelle. No alla fiducia a Di Maio Premier. Sì alla proposta di mettersi al tavolo insieme e e riscrivere le regole. Ecco Come Matteo Renzi risponde a Fabio Fazio, ospite di 'Che Tempo che Fa', ma indirettamente alla lettera-appello del capo politico del Movimento pubblicata dal Corriere delle Sera. Non si può disattendere il voto degli italiani, "non possiamo prenderli ...

Francesco Renzi - il bomber operaio e lottatore generoso : "Non si è presentato come figlio dell'ex Premier" : Sembra un centravanti promettente. E quando scende in campo segna gol a non finire. Francesco Renzi, figlio dell'ex premier Matteo sembra avere un futuro da bomber. Ed è seguito con attenzione dal Genoa, che stando a quanto riporta 'Il Secolo XIX', un paio di settimane fa lo ha tenuto in prova, facendolo allenare per due giorni a Voltri, con gli Allievi Nazionali di mister Luca Chiappino, sotto gli occhi del ds della Primavera ...

Garcia : 'Buon risultato ma restiamo umili. Sarr come FloRenzi. Roma - con il Liverpool rimonta possibile. Su Salah...' : Rudi Garcia , tecnico del Marsiglia , ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la gara vinta contro il Salisburgo : 'I nostri tifosi sono fantastici, quando ci sono 65mila tifosi al Velodrome è difficile anche per gli avversari. Sono contento, si tratta di un buon ...

Caso Consip - Matteo Renzi ascoltato come testimone/ Il ruolo di Luca Lotti e quelle mail con l'ex ad Marrone : Caso Consip, Matteo Renzi ascoltato dai pm come testimone: si indaga sul ruolo del Ministro Luca Lotti. L’ex Premier è stato sentito dai pubblici ministeri la scorsa settimana(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:38:00 GMT)