Red Bull | si riparte da zero | ma Verstappen sotto osservazione

F1 - GP Spagna 2018 : a Barcellona sarà ancora Ferrari-Mercedes - o la Red Bull saprà alzare la testa? : Dopo le emozioni di Baku, la Formula Uno attraversa tutta l’Europa in direzione occidentale e sbarca a Barcellona per la 48esima edizione del Gran Premio di Spagna . Siamo giunti al quinto appuntamento di una stagione che ci sta regalando sorprese e colpi di scena a ripetizione ma che, con la gara del Montmelò taglierà il primo quarto della sua annata. Un primo bilancio parziale, quindi, si potrà assolutamente sviluppare, tenendo conto che ...

Serie B - Red Bull B-Best : Andrada vince il contest della 40ª giornata : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 40ª giornata del Red Bull B-Best , il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

Renault : la Red Bull deve decidere entro il 31 maggio : La Red Bull ha tempo fino alla fine di maggio per decidere tra Renault e Honda per il 2019. I colloqui tra il team e la Casa giapponese sono iniziati a Baku. Secondo i regolamenti FIA, i team devono indicare il fornitore di motore con cui lavoreranno nella stagione successiva entro il 15 maggio , ma […] L'articolo Renault : la Red Bull deve decidere entro il 31 maggio sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

F1 - Red Bull : due settimane per scegliere tra Renault e Honda : Siamo stati amichevoli, gli abbiamo dato due settimane extra', ha dichiarato Cyril Abiteboul, direttore di Renault Sport F1. Horner, Marko e gli ingegneri Red Bull , come ha riferito il quotidiano ...

Red Bull Rookies Cup - il resoconto di Jerez : In gara 1 un gruppo di otto piloti ha fatto la differenza giocandosi le posizioni di testa e a spuntarla è stato Can Oncu, scattato dalla seconda casella della griglia e principale indiziato alla ...

Red Bull in F1 e Ktm in MotoGP - storie parallele : La Red Bull ha deciso, dopo aver vinto in F1 vuole ripetersi anche in MotoGP. Il percorso, fino ad ora, appare molto simile: nelle quattro ruote il gran capo della Red Bull Dietrich Mateschitz decise ...