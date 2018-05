Recensione Nokia 1 | Android Go… non va!

chimerarevo

: NOKIA 7 PLUS: la RECENSIONE dopo un mese d'utilizzo - - - videorecensione : NOKIA 7 PLUS: la RECENSIONE dopo un mese d'utilizzo - - - HDblog : NOKIA 7 PLUS: la RECENSIONE dopo un mese d'utilizzo: - AntonioFrax : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Quandoha annunciato questo piccoletto con a bordoGo, ho sin da subito avuto la curiosità di provarlo e di constatare se effettivamente questo sistema girasse bene su specifiche così modeste. Nonostante le premesse promettenti, però, la realtà e un’altra storia. Confezione Al suoi interno troviamo chiaramente lo smartphone, avvolto in una bustina in plastica trasparente. Subito al di sotto vediamo poi una quantità spropositata di libricini illustrativi nelle lingue più disparate e, sul fondo, la batteria rimovibile, il caricabatterie da parete con il relativo cavo Micro USB e un paio di cuffiette. Design ed ergonomia Esteticamente1 vede un look tondeggiante e vivace, con la zona frontale che ospita il piccolo display da 4.5 pollici, seguito subito al di sopra dal logo, la fotocamera frontale e l’altoparlante per l’ascolto in ...