Raid nel bar | Antonio Casamonica nega tutto | ' Ho difeso la donna aggredita'

Arrestato un 16enne nel Napoletano : fermò il traffico per agevolare un Raid armato : I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione a un'Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP di Napoli su richiesta della Procura per i Minori nei confronti di un ...

Israele - Raid aerei nella notte su decine di obiettivi iraniani in Siria : L'Esercito israeliano ha annunciato di avere colpito decine di obiettivi militariiraniani in Siria durante la notte. «Quella della scorsa notte è stata la nostra operazione aerea...

Roma - in manette i presunti autori del Raid dei Casamonica nel bar : Sono scattate la manette per i quattro presunti autori del raid punitivo in un bar a Roma, a sole 24 ore dalla diffusione del video che li ritrae mentre picchiano una donna disabile e poi a distanza ...

Casamonica - quattro arresti per Raid nel bar alla Romanina/ Video - quella Ferrari che si aggira minacciosa... : raid dei Casamonica nel bar di Roma, quartiere Romanina: 4 arresti per le fristate alla disabile e le aggressioni ai baristi. Aggredita troupe di giornalisti di Nemo Rai2, il Video(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 15:52:00 GMT)

Raid nel Bar alla Romanina : arrestate quattro persone del clan Casamonica : quattro persone appartenenti al clan dei Casamonica sono state arrestate dalla Squadra Mobile della polizia di stato, coordinata dalla Dda della Capitale, per la duplice aggressione avvenuta il primo aprile, giorno di Pasqua, in un bar alla Romanina, periferia di Roma. Due dei quattro arrestati: Antonio Casamonica, 26 anni, e Alfredo Di Silvio, 22 ...

Caccia ai nudisti - sorpresi in quattro : Raid della polizia nel canneto : SENIGALLIA - Blitz della polizia ieri mattina nel canneto di Cesano dove sono stati fermati quattro uomini. Due erano stesi in mezza all?erba alta. Indossavano solo gli slip. Gli è stato...

Roma - 4 arresti per il Raid dei Casamonica nel bar : Roma, 8 mag. , askanews, A Roma quattro persone sono state arrestate per il pestaggio avvenuto a Pasqua, da parte di alcuni appartenenti al clan dei Casamonica, in un bar della Romanina ai danni di ...

Il brutale Raid dei Casamonica nel bar alla periferia di Roma : blitz all'alba - 4 persone in manette : Pestati una donna e il gestore del locale che è stato poi distrutto dai membri del clan, dopo la denuncia sono arrivate anche le minacce di morte, indaga la Dda

Raid Casamonica nel bar : arrestati 4 picchiatori Video La disabile presa a calci : «Mi diceva ‘ti ammazzo’» : Indagine dell’Antimafia. Il gestore: ho paura per i miei figli. Minniti: non restino impuniti. Quella Ferrari nera con cui il clan nomade che da 30 imperversa nel quartiere periferico compie le ronde

Roma - Raid dei Casamonica nel bar a Pasqua : arrestate quattro persone : L'aggressione è avvenuta da parte di due esponenti del clan in un locale della Romanina. Picchiati il barista e una ragazza disabile, l'unica che aveva reagito

Raid nel bar : arrestati i 2 picchiatori - due ricercati La disabile presa a calci : «Mi diceva ‘ti ammazzo’» : Indagine dell’Antimafia. Il gestore: ho paura per i miei figli. Minniti: non restino impuniti. Quella Ferrari nera con cui il clan nomade che da 30 imperversa nel quartiere periferico compie le ronde

Raid dei Casamonica nel bar alla periferia di Roma : due arresti : Pestati una donna e il gestore del locale che è stato poi distrutto dai membri del clan, dopo la denuncia sono arrivate anche le minacce di morte, indaga la Dda

Raid nel bar : arrestati i 2 picchiatori - due ricercati Il barista : mai piegare la testa : Indagine dell’Antimafia. Il gestore: ho paura per i miei figli. Minniti: non restino impuniti. Quella Ferrari nera con cui il clan nomade che da 30 imperversa nel quartiere periferico compie le ronde

Roma - Raid dei Casamonica nel bar a Pasqua : arrestate due persone : L'aggressione è avvenuta da parte di due esponenti del clan dei Casamonica in un locale della Romanina il giorno di Pasqua. Picchiati il barista e una ragazza...