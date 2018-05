RAID IN SIRIA E RAZZI A GOLAN | ISRAELE VS IRAN Almeno 23 morti | il commento della Difesa

Siria : '23 uccisi nei RAID israeliani' : ANSA, - BEIRUT, 10 MAG - Sono almeno 23 le persone uccise nei raid israeliani compiuti la notte scorsa in Siria contro obiettivi iraniani, secondo quanto afferma l'Osservatorio nazionale per i diritti ...

Scontro Israele-Iran - razzi e RAID aerei su Golan e postazioni in Siria : Israele ha lanciato circa 70 missili nell’attacco della scorsa notte in territorio Siriano: lo sostiene il ministero della Difesa russo, secondo cui «nell'attacco sono stati usati 28...

Siria - esplosioni : RAID missili Israele : 3.54 esplosioni e colpi della difesa antiaerea sono stati uditi durante la notte a Damasco: lo riportano cronisti dell'agenzia di stampa cinese Xinhua. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Siriana Sana la difesa antiaerea sta rispondendo ad un nuovo attacco missilistico israeliano.

Siria - RAID Israele : 9 combattenti uccisi : 0.15 Almeno 9 combattenti filo-regime sono stati uccisi da un missile israeliano in un'area vicino Damasco. Lo riporta l'Osservatorio Siriano per i diritti umani (OSDH). "Nove combattenti appartenenti alle Guardie rivoluzionarie iraniane o milizie sciite pro-iraniane sono stati uccisi nella zona di Kiswa", ha detto il direttore dell'OSDH, Abdel Rahmane. "I depositi di armi colpiti sono della Guardia rivoluzionaria iraniana", che combatte al ...

Siria - RAID sulla provincia di Idlib : 6 morti - decine di feriti. “Sono stati i caccia russi” : L’attenzione del regime di Bashar Al Assad si sposta su Idlib. Sei persone sono state uccise e almeno 12 sono rimaste ferite in un raid aereo compiuto la scorsa notte nella provincia nord-occidentale controllata da forze degli insorti, secondo quanto riferisce il servizio di difesa civile dei Caschi bianchi, attivo al di fuori delle zone governative. Secondo la stessa fonte, tra i feriti vi sono diverse donne e bambini. La notizia non può ...

Siria : attivisti - 6 morti in RAID aerei a Idlib :

