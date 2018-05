Raid in scuola | su pavimento ' mafia'

Afghanistan - Onu : “30 bambini uccisi in un Raid dell’esercito contro una scuola” : Afghanistan, Onu: “30 bambini uccisi in un raid dell’esercito contro una scuola” L’esercito afghano il 2 aprile scorso avrebbe ucciso almeno 30 bambini in un raid aereo realizzato contro una scuola coranica della provincia settentrionale di Kunduz. Lo ha reso noto la Missione delle Nazioni Unite di assistenza all’Afghanistan (Unama).Continua a leggere L’esercito afghano il […]

Afghanistan - Raid aereo su una scuola coranica : almeno 25 morti - tra cui molti bambini : Afghanistan, raid aereo su una scuola coranica: almeno 25 morti, tra cui molti bambini Un raid aereo dell’aviazione militare afghano su una madrassa, una scuola coranica, ha causato la morte di almeno 25 persone. Nell’attacco sarebbero rimaste coinvolte circa 200 persone, tantissimi anche i feriti. Secondo quanto riportato dai talebani, tra le vittime ci sarebbero […]

Afghanistan : Raid aereo su scuola coranica in Kunduz - molte vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : 80.000 civili lasciano Ghuta. Ong - Raid su scuola-rifugio - 15 bambini uccisi : Sono circa 80mila i civili che hanno finora lasciato la Ghuta , l'area assediata a est di Damasco, secondo quanto riferito oggi dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria , ondus, . L'...

Siria - Raid aereo su una scuola rifugio : uccisi 15 bambini e 3 donne Video : La strage. Almeno 15 minori, tra cui diversi bambini, e tre donne sono stati uccisi stamani in un raid aereo governativo contro una scuola nella Ghuta, a est di Damasco, usata come rifugio dai...

Raid su scuola Ghouta : 15 bambini uccisi : 04.14 Un Raid aereo su una scuola a Ghouta orientale, alla periferia di Damasco, ha ucciso almeno 15 bambini che si erano rifugiati nell'edificio. Lo riferisce l'Osservatorio siriano dei diritti umani. "Tre missili hanno centrato la scuola, il cui sotterraneo era usato come rifugio", dice il fondatore dell'Osservatorio, precisando che il Raid ha colpito la città di Arbin nell'area di Ghouta, da settimane sotto il martellamento del regime di ...

Palermo : Raid nella scuola De Gasperi - rubati quindici computer : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - Nuovo raid nella scuola 'De Gasperi' di Palermo dove ignoti sono entrati, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, e hanno portato via almeno quindici computer portatili. I malviventi hanno anche svaligiato le macchinette del caffè dell'istituto. Da giovedì not

