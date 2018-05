Ragusa | tre incontri negli iblei per l' agricoltura

Scoperta serra con 900 chili di cannabis nel Ragusano - tre arresti - : La polizia, a Vittoria, ha scoperto 6mila piante su un'area di 30 mila metri quadrati che, ufficialmente, serviva per la coltivazione di peperoni. Fermati il titolare e due braccianti. Sequestrati ...

Ragusa : agricoltore coltivava cannabis tra i peperoni - tre arresti : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – L’attività ufficiale era la coltivazione di peperoni, in realtà l’agricoltore aveva messo su una vera e propria coltivazione di cannabis per la realizzazione di marijuana. Ma ora è stato scoperto e arrestato insieme con altre due persone. E’ accaduto a Vittoria, nel Ragusano. I poliziotti della Squadra mobile di Ragusa stavano eseguendo un controllo sul territorio di Vittoria contro lo ...

Elezioni Ragusa : breve l'amore tra i tre ex assessori e Ialacqua : A Ragusa in vista dell'Elezioni amministrative di giugno non mancano polemiche e colpi bassi. breve l’amore tra i tre ex assessori e Ialacqua.

Chi l'ha visto - anticipazioni 28 marzo 2018 : Roberta Ragusa e processo a Antonio Logli - info streaming : CHI l'ha visto, DIRETTA streaming E REPLICA " In riferimento alla visione in streaming della nuova puntata di Chi l'ha visto di stasera, ricordiamo che su Rai.Tv sarà possibile vedere la 'diretta' ...

Tre primi posti per l'Mtb Euromotor team Ragusa : Incetta di primi posti per gli atleti della Mtb Euromotor team Ragusa che lo scorso fine settimana si sono distinti a Cammarata in Coppa Sicilia Xc

Diocesi - Settimana Santa a Ragusa : tre processioni : Settimana Santa a Ragusa Ibla, tre le processioni che hanno animato il rito del “Quarantore” si continua anche oggi con altri due momenti.

Chiarimenti dalla Prefettura di Ragusa sulla morte del giovane eritreo : La Prefettura di Ragusa è intervenuta in queste ore per chiarire le cause della morte del giovane eritro reduce da uno sbarco ieri a Pozzallo

Ragusa - eritreo di 22 anni muore di fame dopo lo sbarco. Il sindaco di Pozzallo : “Scene come gli ebrei nei lager” : Un migrante di 22 anni è morto per malnutrizione e problemi respiratori subito dopo essere sbarcato a Pozzallo dalla nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms. Il giovane, eritreo, era in un gruppo di 91 persone recuperate domenica. Appena sceso dalla nave è stato trasferito in ospedale a Modica; dopo qualche ora le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è morto per fame e per la malnutrizione che da mesi ha contribuito a peggiorare ...