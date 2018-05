Ragazza muore a 22 anni | il 118 non le crede e la prende in giro

Blastingnews

(Di giovedì 10 maggio 2018) Naomi Musenga era una giovane di soli 22, morta a causa della negligenza di due operatrici del 118 (Samu) in Francia. Questa incredibile storia sta sconvolgendo non solo i cittadini francesi ma tutto il mondo, è stata inoltre aperta un'inchiesta per far luce sulle ragioni che hanno potato Naomi alla morte. Scopriamo tutti i dettagli sul malore che ha colpito la donna e sulle conseguenze che dovranno subire le operatrici del 118.derisa dal 118: quali sono le cause della morte? La vicenda ha avuto luogo lo scorso 29 dicembre 2017, quando Naomi stava accusando dei forti dolori al ventre mentre era sola in casa. I crampi sono forti e persistenti e di conseguenza ladecide di chiamare il Samu (sistema emergenza sanitaria), l'equivalente del 118 italiano. Sfortunatamente, dopo aver ascoltato tutti i sintomi di Naomi, le operatrici hanno ben pensato dire inla ...