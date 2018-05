Quasi 9 italiani su 10 non fanno caso ai costi delle bollette di luce e gas

Finita la stagione dell'influenza - Quasi nove milioni gli italiani colpiti : quasi 8,7 milioni di italiani colpiti e 160 morti: è questo il bilancio finale della stagione influenzale 2017-2018 ormai volta al termine, la più intensa degli ultimi 15 anni. Si è conclusa infatti, anche per quest'anno, la sorveglianza Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che raccoglie i dati inviati dai medici sentinella. Nella stagione precedente, 2016-17, i casi totali furono 5,4 mln con 53 morti, ed ...

Federalberghi - Ponti 25 aprile 1 maggio/ Quasi 8 mln di italiani in vacanza. Super-ponte per il 34% : Per Federalbeghi nei Ponti del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del 1° maggio, Festa del lavoro, saranno Quasi 8 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:16:00 GMT)

Bunga bunga - escort - doppia morale : così Verdi il “tricolore” da Quasi 200 anni spiega l’Italia agli italiani (che non sempre hanno capito) : Le corna che fanno male più al nome che al cuore. Le cene eleganti e i cortigiani vili, adoranti intorno al governante, che peraltro se ne frega di governare. Le escort mantenute e poi allontanate dai parenti del consumatore finale. Il cazzeggio fine a se stesso del vitellone fino a un’età ormai stramatura. Le donne, poi, trattate come soprammobili: da usare e gettare, da possedere non solo nel senso carnale ma anche come proprietà ...

Il reddito medio degli italiani sale a Quasi 21mila euro : 20.940 euro è il reddito medio degli italiani nel 2016 secondo i dati diffusi oggi dal Ministero dell'Economia che ha evidenziato un aumento dell'1,2% rispetto al 2015. In totale il reddito dichiarato dagli italiani è stato di 843 miliardi, ossia 10 miliardi in più del 2015.Tuttavia il 45% dei contribuenti dichiara meno di 15mila euro all'anno e solo lo 0,1% supera i 300mila. Al gettito fiscale contribuiscono per l'82% dipendenti e ...

