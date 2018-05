Quando il kayak diventa estremo | il canoista è un siluro e l’atterraggio dalle rapide è

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 maggio 2018) Un gruppo di amici si è concesso una gita all’insegna del brivido nella zona di Asheville, nella Carolina del Nord, rinomata meta turistica americana per gli amanti dele canoeing. Un componente del gruppo si appresta ad affrontare delle. Il salto non è particolarmente impegnativo ma le acque in quel punto sono molto impetuose. Sotto gli occhi degli amici ilviene spinto dalla corrente che spara letteralmente in aria il, facendolo atterrare sulle rocce ai piedi della cascata. Gli amici esultano per lo spettacolo, ma c’è mancato un soffio che l’imbarcazione si schiantasse rovinosamente sulle rocce acuminate. L'articoloil: ilè une l’atterraggioè da urlo proviene da Il Fatto Quotidiano.