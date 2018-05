Qualificazioni Mondiali 2019 - Valanciunas annuncia : " A giugno ci sarò" : Se sto bene, colgo sempre con piacere l'occasione per rappresentare la mia nazionale in giro per il mondo. Lo faccio sin dalle rappresentative giovanili e questo è stato un capitolo molto importante ...

Mondiali 2018 - l’Italia non si è qualificata. Il calendario e i prossimi impegni degli azzurri. Tra amichevoli - Nations League e Qualificazioni agli Europei 2020 : L’Italia non si è qualificata ai Mondiali 2018 di calcio e purtroppo non potrà essere protagonista in Russia. La nostra Nazionale è rimasta fuori dai giochi ed è chiamata a una difficile risalita. Gli azzurri ripartiranno con tre amichevoli: 28 maggio contro l’Arabia Saudita, poi il 1° giugno contro la Francia e il 4 giugno contro l’Olanda. Probabilmente Roberto Mancini sarà il nuovo CT e guiderà il gruppo già in occasione di ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia vicina alla fase finale. Il Belgio piegato dallo spirito di squadra azzurro : La fase finale del Mondiale 2019 in Francia si fa sempre più vicina per l’Italia di Calcio femminile. La squadra allenata da Milena Bertolini ha compiuto un passo decisivo superando al Paolo Mazza di Ferrara 2-1 il Belgio nello scontro diretto del gruppo 6. Con due gare che restano (contro il Portogallo a Firenze l’8 giugno e contro il Belgio in trasferta il 4 settembre) le Italiane possono vantare un vantaggio di 8 punti sulle ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Belgio 2-1. La gioia nelle parole di Milena Bertolini - Manuela Girelli e Cecilia Salvai : L’Italia ha battuto il Belgio per 2-1 compiendo così un passo decisivo verso la qualificazione ai Mondiali di Calcio femminile: ora servirà una vittoria contro il Portogallo per staccare con una gara d’anticipo il pass per la rassegna iridata che nel 2019 verrà organizzata in Francia. Andiamo a scoprire le dichiarazioni di CT ed atlete dopo il triplice fischio finale. La prima a parlare a fine gara ai microfoni di Rai Sport, dopo un ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Belgio 2-1. Le pagelle delle azzurre. Giuliani miracolosa - Girelli eroina vincente : L’Italia ha sconfitto il Belgio per 2-1 e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre si sono imposte a Ferrara grazie alle reti di Rosucci e Girelli che hanno rimontato il gol di Cayman: sesta vittoria consecutiva nel girone, 8 punti di vantaggio proprio sulle Yellow Tigers (una partita in mano) e biglietto per la Francia quasi in tasca. Di seguito le pagelle delle ...

La Nazionale di calcio femminile ha vinto 2-1 contro il Belgio nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2019 : La Nazionale italiana di calcio femminile ha battuto 2-1 il Belgio nella terzultima partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2019, giocata stasera a Ferrara. L’Italia è andata in svantaggio al 37mo minuto del primo tempo ma è riuscita a pareggiare dopo The post La Nazionale di calcio femminile ha vinto 2-1 contro il Belgio nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2019 appeared first on Il Post.

Italia-Belgio - Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : L’Italia del calcio femminile si gioca una fetta importantissima della qualificazione ai prossimi Mondiali nello scontro che andrà in scena questo pomeriggio alle ore 18.00 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, casa della SPAL in Serie A: ospiti delle azzurre saranno le atlete del Belgio, principali avversarie delle ragazze di Milena Bertolini nella corsa verso Francia 2019. La nostra selezione nazionale, che ha giocato una partita in più ...

Pentathlon - Mondiali Youth A Caldas da Rainha 2018 : nelle Qualificazioni maschili avanti soltanto Giorgio Micheli : Proseguono a Caldas da Rainha, in Portogallo, i Mondiali Youth A di Pentathlon moderno, riservati agli atleti Under 19, in quello che potrebbe anche essere definito un antipasto dei Giochi Olimpici Giovanili (YOG) che andranno in scena a Buenos Aires nel mese di ottobre. Oggi è stata la volta delle qualificazioni maschili dove, tra i 95 contendenti al via per i 36 posti in finale c’erano anche quattro azzurrini. Purtroppo, a differenza di quanto ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Belgio - il match della verità a Ferrara : Ormai ci siamo. Domani alle ore 18.00 sul rettangolo di gioco del “Paolo Mazza” di Ferrara, la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini sfiderà il Belgio nel sesto match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2019. Le azzurre, in vetta a punteggio pieno dopo 5 incontri, affrontano le belghe, vantando 5 punti di vantaggio in graduatoria (Belgio con una partita in meno). Il pareggio infatti del Portogallo, contro la ...

Pentathlon - Mondiali Youth A Caldas da Rainha 2018 : nelle Qualificazioni femminili avanzano tre azzurrine su quattro : Sono scattati a Caldas da Rainha, in Portogallo, i Mondiali Youth A di Pentathlon moderno, riservati agli atleti Under 19, in quello che potrebbe anche essere definito un antipasto dei Giochi Olimpici Giovanili (YOG) che andranno in scena a Buenos Aires nel mese di ottobre. Oggi è stata la volta delle qualificazioni femminili dove, tra le 98 contendenti al via per i 36 posti in finale c’erano anche quattro azzurrine. La migliore è stata ...

La nazionale femminile conquista il quinto successo nelle Qualificazioni mondiali : Prosegue la marcia della nazionale femminile guidata da Milena Bertolini, che batte 3-1 la Moldova e conquista il quinto successo in altrettante partite delle qualificazioni alla Coppa del mondo di Francia 2019. Sul sintetico del Centro tecnico federale di Vadul lui Voda, le azzurre trovano il vantaggio in apertura, raddoppiano alla mezz’ora e, dopo una disattenzione difensiva che costa la prima rete subita nelle qualificazioni, chiudono ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia vince con il minimo sforzo in Moldavia - il Portogallo fa sorridere le azzurre : L’Italia lascia il centro tecnico federale di Vadul lui Voda, in Moldavia, con tre punti fondamentali nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre, pur non entusiasmando sotto il profilo del gioco e soffrendo più del dovuto in alcune circostanze, hanno centrato il bersaglio grosso, aggiudicandosi il match 3-1 (subendo la prima rete di questo percorso iridato). Linda Tucceri Cimini, Valentina ...