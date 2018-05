Quali sono i fattori di rischio ambientali della neuromielite ottica?

Rottamazione cartelle 2017 : Quali sono le modalità di pagamento? : ... domanda entro il 15 maggio 2018 Spesometro 2018: trimestrale o semestrale su opzione DEF 2018: approvato il Documento di Economia e finanza Tax credit librerie 2018: firmato il decreto che dà il via ...

Infezioni sessualmente trasmissibili - Quali e cosa sono : Secondo le stime dell’OMS ogni anno sono circa 357 milioni i nuovi casi di Infezioni sessualmente trasmissibili. E negli ultimi anni l’età di insorgenza si è abbassata. Ben un adolescente su 20 ha preso una infezione batterica per via sessuale. In realtà, i casi potrebbero essere molti di più. «Molte di queste Infezioni decorrono in modo asintomatico, soprattutto negli uomini, e soltanto quando si assiste alla comparsa di lesioni come ...

Ci sono motivi per i Quali un neonato muore ma non c'è ragione. L'Unicef lancia la campagna "Ogni bambino è vita" : Per celebrare la Festa della mamma (il prossimo 13 maggio), L'Unicef lancia la campagna "Ogni bambino è vita": perché ogni mamma ha diritto di dare alla luce bambini in salute e ogni bambino ha diritto di ricevere cure per poter vivere e crescere.Secondo l'ultimo rapporto Unicef "Ogni bambino è vita", nonostante i successi ottenuti nella riduzione della mortalità infantile, il tasso di mortalità neonatale (0-1 ...

Sex toys : Quali sono i pericoli dei modelli realizzati con prodotti di bassa qualità : Oggi i sex toys sono sempre più utilizzati e acquistati, una volta questi oggetti venivano considerati un tabù e se

Lino Guanciale e le attrici a cui è maggiormente legato : ecco Quali sono Video : Lino Guanciale è considerato l'attore del momento [Video] come dimostra il grande successo ottenuto al cinema ed in televisione: un esempio si ritrova nell'interpretazione del personaggio di Leonardo Cagliostro. Un aspetto importante è caratterizzato dalla collaborazione di Lino Guanciale con attrici importanti e dotate di straordinaria bellezza: dal 2011 è il protagonista indiscusso della fiction di Rai Uno. L'inizio del successo dell'attore ...

Lino Guanciale e le attrici a cui è maggiormente legato : ecco Quali sono : Lino Guanciale è considerato l'attore del momento come dimostra il grande successo ottenuto al cinema ed in televisione: un esempio si ritrova nell'interpretazione del personaggio di Leonardo Cagliostro. Un aspetto importante è caratterizzato dalla collaborazione di Lino Guanciale con attrici importanti e dotate di straordinaria bellezza: dal 2011 è il protagonista indiscusso della fiction di Rai Uno. L'inizio del successo dell'attore abruzzese ...

Quali sono le prospettive per i prodotti made in Italy sul mercato cinese : Non solo i grandi marchi della moda: destinati al successo in Cina sono i produttori di articoli tecnici sportivi, le aziende cosmetiche, le fabbriche di integratori e tutte le imprese del settore 'baby'. Lo assicura il managing director di Alibaba? per il Sud Europa, Rodrigo Cipriani Foresio, secondo cui il made in Italy ha molte opportunità da sfruttare. Alibaba - spiega a margine dell'Assemblea nazionale di ...

Bandiere Blu 2018 : ecco Quali sono le spiagge più belle d’Italia [ELENCHI] : sono 368 le spiagge più belle d’Italia, 26 in più rispetto allo scorso anno con la Liguria che, anche quest’anno, si riconferma al top. sono le Bandiere Blu 2018 assegnate dalla Foundation for Environmental Education (FEE) a 175 comuni italiani e 70 approdi turistici, che corrispondono circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. L’anno scorso le spiagge italiane premiate in base ai 32 criteri di sostenibilità (dalla ...

Quali sono i Paesi che consumano più olio d'oliva : Il consumo mondiale di olio d'oliva è cresciuto del 49% negli ultimi 25 anni, secondo uno studio diffuso dalla Coldiretti e basato sugli ultimi dati del Consiglio oleicolo internazionale , Coi, in ...

Quali sono gli oggetti tossici che tocchiamo ogni giorno? : Lo speciale di Sky TG24 prova a capire come questo possa accadere, tra dubbi della scienza sulla tossicità di alcune sostanze, poca chiarezza nei sistemi di etichettatura, scarsa informazione dei ...

Vestiti - cosmetici - tinture per capelli - tatoo : Sky Tg24 racconta Quali sono i 'veleni pericolosi' : Formaldeide , parabeni , ammine aromatiche . Sostanze poco note ai consumatori e potenzialmente dannose per la salute, che rischiano di essere compagne occulte dei più semplici gesti quotidiani o di ...

Quali sono i migliori antivirus gratuiti : Proteggere i nostri PC da virus e malware sta diventando sempre più difficile, considerando il numero crescente e il livello sempre più sofisticato degli attacchi informatici. I giganti leader nel settore della sicurezza, per fortuna, offrono forme gratuite dei loro migliori prodotti. Con così tante opzioni là fuori, proteggere il tuo PC può diventare rapidamente confusionario e un po’ scoraggiante. Tuttavia, se riesci a guardare il mare ...

Virilità e sesso sicuro : ecco Quali sono le preferenze degli uomini più “audaci” : Ad una maggiore Virilità corrisponde una maggiore propensione a prendere precauzioni in occasione dei rapporti sessuali occasionali. A mettere in evidenza questa correlazione è un’analisi di SpeedDate, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e molti nuovi potenziali partner. «Tra gli uomini che si definiscono “molto virili” solo il 14% dichiara di non fare uso di preservativi ...

Grande Fratello - Simone : "Sono contento per la sQualifica di Baye. Anzi - doveva uscire subito" (Video) : A quarantotto ore dalla squalifica, nella casa del Grande Fratello si parla ancora di Baye Dame. Il suo comportamento ai danni di Aida -che ha portato la produzione a prendere drastici provvedimenti nei suoi confronti -tiene tuttora banco, con Alberto e Simone che sono tornati a commentare l’episodio.Per il ‘Tarzan di Viterbo’ l’uscita di Baye “era inevitabile”, mentre a detta di Simone l’espulsione è arrivata addirittura troppo ...