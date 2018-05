Pub a fuoco al centro storico | le prime ipotesi

Roma - autobus a fuoco in pieno centro : commessa ustionata/ Fiamme e terrore : "Rischio incolumità Pubblica" : Roma, autobus Atac in Fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie, il video e i primi aggiornamenti. I passeggeri evacuati, centro Capitale paralizzato(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:28:00 GMT)