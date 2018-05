Psg | i conti non tornano | la Uefa prepara nuove sanzioni

Psg - nel 2017 conti in rosso : bilancio in perdita per 18 milioni : bilancio Psg 2017 – conti in rosso per il Paris Saint-Germain nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017. Dopo i due esercizi in utile consecutivi, la società parigina ha visto tornare il segno negativo a bilancio. Come emerge dai dati resi pubblici dalla DNCG (la direzione di controllo gestione della Lega professionistica francese), il PSG ha […] L'articolo Psg, nel 2017 conti in rosso: bilancio in perdita per 18 milioni è stato ...