Protesi hi-tech | team italiano pronto a lanciare sul mercato la mano bionica quasi

(Di giovedì 10 maggio 2018) Non è un organo costruito nei laboratori di Westworld, la serie con Anthony Hopkins prodotta da Hbo, ma lo ricorda molto. Si chiama Hannes ed è una– realizzata in Italia nel Rehabnologies Lab – che simula al 90 per cento i movimenti delle mani naturali. Un ulteriore passo verso l’uomo artificiale che, nel frattempo, avrà un impatto nella vita di tutti i giorni. Perché? Rispetto ad altri dispositivi realizzati in passato, è economica, facile da indossare e non richiede interventi chirurgici. E verrà commercializzata a partire dal 2019. “È unafiglia dei robot“, ha dichiarato Roberto Cingolani, il direttore scientifico dell’Istitutodi tecnologia (Iit), ente che nel dicembre 2013 ha dato vita al laboratorio in collaborazione con l’Inail. Un progetto nato grazie a un investimento da 7,5 milioni per lo sviluppo di...