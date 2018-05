Pronostico Derby County – Fulham | Championship Play Off 11-5-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico Derby County – Fulham venerdì 11 maggio - cassapronostici : Pronostico Derby County – Fulham venerdì 11 maggio -

(Di giovedì 10 maggio 2018), andata semifinaleoff,di, Venerdì 11 Maggio. Jerome e Mitrovic dal 1′., venerdì 11 maggio. La formazione londinese allenata da Slavisa Jokanovic ha fallito la promozione diretta in Premier League perdendo per 3-1 con il Birmingham City, non approfittando del pareggio a reti inviolate del Cardiff con il Reading. Quella di Gary Rowett, invece, ha confermato il proprio obiettivo stagionale centrando il sesto posto che gli ha garantito l’accesso aioff, battendo per 4-1 il Barnsley nell’ultimo turno. In campionato i due club hanno pareggiato per 1-1 all’andata a Craven Cottage, mentre al ritorno ilsi è imposto per 1-2 all’iPro Stadium di, raccogliendo quattro dei sei punti disponibili. Negli scontri diretti ilha vinto solo 2 partite nelle ...