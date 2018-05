Programma M5S-Lega | no alla Fornero | sì a reddito di cittadinanza e lotta ai clandestini

Governo Lega-M5S - ecco il Programma Tasse - Fornero - Ue - migranti... I punti : Governo Lega-M5S, ore decisive. Questa volta sembra proprio che l'intesa per far nascere un Governo politico, ed evitare il ritorno immediato alle urne, sia vicinissima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al di là del nome del premier... Segui su affaritaliani.it

Governo M5S-Lega : si lavora sul Programma e sui nomi : Dopo il "via libera" da parte di Silvio Berlusconi, incontro oggi tra i leader di Lega e M5s, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, per formare il nuovo Governo nelle 24 ore concesse in extremis dal Capo ...

COSA ACCOMUNA M5S E LEGA?/ Programma : tre punti fattibili - il resto è un'utopia : I punti di contatto tra 5 Stelle e Lega sulla base dei quali costruire il "contratto di governo". sono punti di sutura. Lacerazioni, in realtà. Ecco ciò che non funzionerà. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ La "bomba" di Mattarella riapre i giochi M5s-Lega (a una condizione...), di D. MarchettiSONDAGGI/ Governo neutrale bocciato dal 50%, M5s-Lega scendono al 40%, int. a A. Noto

Lega-M5S - ecco il Programma Tasse - Fornero - Ue - migranti... I punti dell'accordo di governo : governo Lega-M5S, ore decisive. Questa volta sembra proprio che l'intesa per far nascere un governo politico, ed evitare il ritorno immediato alle urne, sia vicinissima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al di là del nome del premier... Segui su affaritaliani.it

Elezioni a luglio - la base M5S : «Con quale Programma e con quali soldi?» : L'8 luglio è la data che hanno sfornato insieme Mateo Salvini e Luigi Di Maio per andare al voto. Il loro forno acceso da tempo ha prodotto questo finora: un accordo per andare a Elezioni con la ...

Elezioni a luglio - la base M5S : 'Con quale Programma e con quali soldi?' : L'8 luglio è la data che hanno sfornato insieme Mateo Salvini e Luigi Di Maio per andare al voto. Il loro forno acceso da tempo ha prodotto questo finora: un accordo per andare a Elezioni con la ...

Nuovo governo - le consultazioni di oggi<br>Il Programma : via alle 10 con il M5S : Nuovo governo, prenderà il via oggi, lunedì 7 maggio 2018 alle ore 10, l’ultimo giro di consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato sentirà i partiti per capire se si siano aperti nuovi spiragli per una maggioranza, altrimenti prenderà direttamente in mano la situazione molto probabilmente con un “governo di tregua”. Le novità delle ultime ore sono rappresentate dall’apertura di Luigi Di Maio ad un ...

Salvini : unico governo possibile è a guida centrodestra con M5S su Programma concordato - altrimenti elezioni. : da Tribuna Politica Web 'Aspettiamo le scelte del Presidente Mattarella' ma 'l'unico governo possibile è quello centrodestra-M5S con programma concordato', altrimenti si va al voto. Lo ha detto Matteo Salvini a ...

APPELLO DI MAIO AL PD : “PUNTI IN COMUNE NEL Programma”/ Renzi chiude al M5s - Berlusconi cerca di farsi avanti : Di MAIO: “Ecco i tanti punti in COMUNE con il programma del PD, sono fiducioso”. Renzi dice no a M5s. La lettera del leader dei Pentastellati al Corriere della Sera: la risposta di Renzi(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 12:11:00 GMT)

Di Maio/ “Ecco i tanti punti in comune con il Programma del PD - sono fiducioso”. Renzi dice no a M5s : Di Maio: “Ecco i tanti punti in comune con il programma del PD, sono fiducioso”. Renzi dice no a M5s. La lettera del leader dei Pentastellati al Corriere della Sera: ecco cosa dice(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 09:12:00 GMT)

M5S - parla il tesoriere Sergio Battelli : 'Nostro Programma ha più affinità con Lega' : Luigi Battelli dopo Paola Nugnes. Si levano ogni giorni dal Movimento 5 Stelle le voci dei deputati e dei dirigenti grillini che vedono come fumo negli occhi un accordo col partito democratico. Giusto ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Dialogo con M5s? Solo se si parte dai 100 punti del nostro Programma” : “Accordo coi 5 Stelle? Innanzitutto, loro devono parlare Solo con noi se vogliono dialogare su un progetto riformista. In secondo luogo, abbiamo consegnato virtualmente al presidente Fico i 100 punti del nostro programma. È bene che il M5s capisca che, se vuole parlare con noi, da quel programma si deve partire”. Sono le “condizioni” espresse da Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, nel corso della trasmissione ...

Consultazioni - Fico : «Esito positivo - avviato il dialogo Pd-M5S sul Programma» : Sul Colle più alto c’era attesa per il bilancio del secondo round di Consultazioni del presidente della Camera dopo i suoi colloqui con M5S e Pd nella laboriosa esplorazione di una intesa per dar vita a un governo. Il reggente del Pd Martina non chiude la porta al confronto, anche se «restano differenze» ...

Governo - Toninelli a base M5s : “Dialogo? Strategia dichiarata”. Il No di Calenda (Pd) : “Programma sarebbe di Grillo e Caseleggio” : Il giorno delle nuove consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico, si aprono con le dichiarazioni di Danilo Toninelli all’ingresso di Montecitorio. La base M5S rumoreggia contro un accordo con il PD? “Non sono d’accordo. Stiamo facendo esattamente quello che diciamo da prima della campagna elettorale: cioè un appello a tutte le forze politiche nel caso in cui non avessimo avuto il 51%. Il contratto – ...