PRIMA SIGARETTE ALLE MEDIE Il fumo di tabacco in Italia dilaga tra i giovani | ma c' è un

La marijuana può favorire il consumo di sigarette tra coloro che PRIMA non fumavano : L’uso della marijuana è in aumento e sembra favorire il consumo di sigarette tra coloro che prima non fumavano: questi sono i risultati di un nuovo studio dei ricercatori della Columbia University. Hanno anche scoperto che gli adulti che fumano sigarette e fanno uso di cannabis hanno meno probabilità di smettere di fumare sigarette rispetto a coloro che non fanno uso di cannabis. Anche gli ex fumatori che fanno uso di cannabis hanno molte più ...