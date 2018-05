Premio per le neo imprese femminili 2017-2018 della Camera di Commercio di

Premio Andersen - i vincitori 2018 per la migliore letteratura per ragazzi : L’edizione 2018 del prestigioso Premio Andersen, riconoscimento che premia la letteratura per ragazzi, ha i suoi nuovi vincitori. Sabato 26 maggio, al Palazzo Ducale di Genova, la cerimonia con i riconoscimenti. Da quest'anno la novità del Premio riservato ai "silent book", i libri solo con le immagini.Continua a leggere

Il Premio Nobel - Yunus : un libro per eliminare povertà - disoccupazione e inquinamento : Se siamo disposti a riesaminare i postulati alla base dell'economia neoclassica, possiamo sviluppare un nuovo sistema economico progettato per servire veramente i bisogni degli esseri umani reali, ...

Dybala pensa al Premio per la Juventus - Agnelli risponde : «Una birra» : TORINO - All'Olimpico di Roma, arriva la quarta Coppa Italia consecutiva, tredicesima della storia. La Juventus di Massimiliano Allegri così entra dritta dritta nella leggenda del calcio italiano. E ...

A Gerardo Sacco il titolo di Personalità eccellente nell'Arte al Premio "Marco & Alberto Ippolito" : Quest'anno, oltre a Gerardo Sacco, sono stati premiati Michele Gerace , Cultura, , Francesco Saraceno , Economia, , Maria Werdenberg , Scienze, e Adrian Bavaru , Premio amicizia, . Così, nel corso di ...

Sicilia : a Partanna Premio speciale per raccolta differenziata : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Il Comune di Partanna, nel trapanese, ha ottenuto una menzione speciale per la raccolta differenziata nell’ambito del premio 'Comune virtuoso nella raccolta differenziata 2017' indetto dalla Regione Sicilia. Il premio, giunto alla seconda edizione, è stato conferito per

Torna il VII° Premio d'Arte 'La Sorgente' : ancora pochi giorni per iscriversi : Il periodo espositivo sarà arricchito da iniziative collaterali quali la corte dei Vecchi Mestieri, il Mercato di Arte e Mestieri, banchetti, esposizioni, spettacoli vari e degustazioni. Possono ...

Al comisano Marco Guccione il 'Premio Rai-Cinema Channel' al Festival Internazionale dei Tulipani per la musica del docufilm 'A me resta la ... : Un giovane siciliano modello che, grazie ai sacrifici, è riuscito a laurearsi in Economia presso l'Università degli studi di Catania e da gennaio si è trasferito a Roma dove lavora presso un noto ...

Mostra Fondazione CariPerugia Arte - visita del Premio Nobel Jean Pierre Sauvage : Il Premio Nobel per la Chimica 2016, Jean-Pierre Sauvage , presente oggi a Perugia in occasione dell'iniziativa organizzata dal Museo della Scienza Post, ha visitato anche la Mostra "Da Raffaello a Canova, da Valadier a Balla. L'Arte in cento capolavori dell'Accademia Nazionale di San Luca" allestita dalla Fondazione CariPerugia Arte. ...

#PremioRoma - al via il contest su Instagram per la rosa più bella : Creare un roseto virtuale e coinvolgere i romani nella narrazione fotografica della bellezza. È infatti riservato ai cittadini dell’Urbe, di età superiore ai 18 anni, il contest su Instagram #PremioRoma, il nuovo progetto del Premio internazionale che si svolge ogni anno al Roseto Comunale e che, giunto ormai alla 76a edizione, si arricchisce di un apporto di […]

Perché il Premio Nobel per la Letteratura non ha senso : L’Accademia di Svezia, travolta dagli scandali, ha annunciato il rinvio di un anno dell’assegnazione del Premio. Ci sono volute accuse di molestie sessuali – dirette al marito di uno dei membri dell’Accademia – per mettere in discussione un riconoscimento internazionale che non ha mai avuto la minima credibilità. È assurdo...

Scandalo molestie : ecco perchè il Premio Nobel non sarà assegnato Video : L'Accademia svedese che assegna il premio Nobel ha deciso che quest'anno non sara' assegnato alcun premio per la letteratura. Il motivo è lo Scandalo sessuale [Video] in cui è stato coinvolto Jean-Claude Arnaul, fotografo membro dell'Accademia, accusato di aver molestato 18 donne, tra cui la principessa Victoria di Svezia. L'ultima volta in cui non è stato assegnato il premio era il 1943. Il vincitore del premio Nobel per la Letteratura di ...

Il Premio Nobel per la letteratura 2018 non sarà assegnato : ecco perché : Il premio Nobel per la letteratura 2018 non sarà assegnato: lo ha deciso l’Accademia svedese lo ha deciso in seguito allo scandalo relativo alle molestie sessuali che l’ha coinvolta. Jean-Claude Arnault, infatti, marito della poetessa Katarina Frostenson, fotografo e membro della setssa Accademia, avrebbe molestato negli anni 18 donne, tra cui anche la principessa ereditaria Victoria di Svezia. Il vincitore dell’edizione 2018 del premio ...

Decisione choc : Premio Nobel 2018 per la Letteratura non sarà assegnato : Per la prima, dal 1943, quest'anno non verra' assegnato il #premio Nobel 2018 per la #Letteratura. Una Decisione choc presa nelle scorse dall'Accademia di Svezia, finita nella bufera per delle accuse di molestie sessuali ed alcuni problemi che hanno leso la reputazione del prestigioso ente. In una nota, diffusa dalla BBC, si legge che la Decisione di non assegnare l'onorificenza è stata dettata dalla ridotta fiducia che l'opinione pubblica ha ...

Scandalo molestie : ecco perchè il Premio Nobel non sarà assegnato : L'Accademia svedese che assegna il premio Nobel ha deciso che quest'anno non sarà assegnato alcun premio per la letteratura. Il motivo è lo Scandalo sessuale in cui è stato coinvolto Jean-Claude Arnaul, fotografo membro dell'Accademia, accusato di aver molestato 18 donne, tra cui la principessa Victoria di Svezia. L'ultima volta in cui non è stato assegnato il premio era il 1943. Il vincitore del premio Nobel per la Letteratura di quest'anno ...