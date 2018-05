Premier terzo | mille difficoltà Il confronto Lega-M5s parte al ralenti

Governo - Bonafede : Premier sarà terzo - né di M5s né della Lega : Roma, 10 mag. , askanews, 'sarà un premier terzo, né della Lega né di M5s'. Lo ha detto Alfonso Bonafede, deputato M5s, a Piazza Pulita, che oggi ha partecipato al tavolo programmatico con il ...

M5S-Lega : «Sintonia su legge Fornero e migranti». Di Maio e Salvini ministri - Premier terzo : I Cinquestelle: giuramento entro fine della prossima settimana, esecutivo snello. L’opzione premier tecnico resta dibattuta: sia Lega che M5S preferiscono una figura politica. Per Salvini «sicurezza e sbarchi» sono centrali nel programma, M5s mette sul tavolo flat tax, reddito di cittadinanza, conflitto di interesse. Chiesto tempo fino a lunedì a Mattarella. Meloni:?sostegno Fdi dipende dal nome del premier...

Governo - la trattativa Lega-M5S : «Piena sintonia sul programma»Spadafora : «Su Premier nome terzo» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

Salvini-Di Maio : sintonia sul programma : migranti - Fornero e flat tax. M5S : 'Verso un Premier terzo' : ' Piena sintonia '. Dopo aver registrato in mattinata p assi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del nuovo governo. I ...

Salvini-Di Maio : sintonia sul programma : migranti - Fornero e flat tax. M5S : 'Verso un Premier terzo' : Resta, innanzitutto, la questione della premiership, che una volta risolta potrebbe sbloccare a cascata le altre caselle chiave, a cominciare dal ministero dell'Economia. Laura Castelli, Alfonso ...

Salvini-Di Maio : sintonia sul programma : migranti - Fornero e flat tax. M5S : «Verso un Premier terzo» : «Piena sintonia». Dopo aver registrato in mattinata passi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini ministri<br>Premier terzo di "alto profilo" : 19:00 - Lega e Movimento 5 Stelle lavorano ad oltranza per la composizione del contratto di Governo, poi passeranno ai nomi che entro lunedì comporranno la squadra di Governo. I tecnici hanno oggi definito alcuni temi del programma: "Ci saranno flat tax, reddito di cittadinanza, legge Fornero e migranti", fanno sapere dal Carroccio. "Sul tavolo anche conflitto di interessi e giustizia", precisano i pentastellati.17:01 - Sul canale YouTube del ...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini a lavoro<br>Premier terzo di "alto profilo" : 15.30 - È in corso la riunione tra M5S e Lega per il contratto di Governo. Vi prendono parte alcuni tecnici e pochi rappresentanti parlamentari. Da fonti pentastellate emerge l'intenzione del M5S di sottoporre il contratto stipulato con la Lega all'approvazione dei propri elettori attraverso la piattaforma Rousseau.14.50 - Matteo Salvini e Luigi Di Maio decideranno entro domenica a chi proporre il ruolo di Premier nel Governo Lega-M5S. ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla ricerca di un Premier terzo. In forte ribasso l'ipotesi di una staffetta : Quasi due ore di incontro di buon mattino. Poi il comunicato: "Passi avanti, sia su premier sia su programma". Matteo Salvini e Luigi Di Maio offrono al Quirinale il passo concreto che il Colle si aspettava per dare ulteriore tempo all'intesa. Entrambi sono convinti che nel giro di qualche mossa si arriverà a dama. Per questo hanno fissato a domenica la chiusura della partita, con l'obiettivo di presentarsi da Sergio Mattarella ...

Governo : fonti M5S - Premier sarà nome terzo ma ‘triumvirato’ di fatto : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Un nome terzo, di altro profilo e con un’impronta politica forte. “Non un tecnico alla Monti, per intenderci”. Mentre si avviano i tavoli tecnici per mettere a punto un possibile programma di Governo, fonti autorevoli del M5S spiegano all’Adnkronos che il nodo della premiership si sbroglierà così: attraverso un nome terzo indicato per Palazzo Chigi -nome gradito a Lega e Movimento e che ...

Risale idea Premier terzo : ANSA, - ROMA, 10 MAG - Un nome di "alto profilo", un nome terzo. Un profilo che potrebbe essere indifferentemente un tecnico od un politico. E' questo, a quanto si apprende, l'identikit del candidato ...

Premier terzo il vero scoglio del negoziato : La trattativa M5S-Lega riaperta in extremis ora si trova dinnanzi uno scoglio di prima grandezza: la scelta di un Premier terzo che faccia da garante tra Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi. Al momento non esiste neppure un toto-nomi: le carte sono copertissime o, più probabilmente, non esistono ancora nomi sul tavolo...

Si lavora a un Premier "terzo" : in pole Giorgetti e Giovannini : Il dicastero dell'Economia resta il più difficile da assegnare. Ieri si continuava a ipotizzare che potesse toccare a Forza Italia indicare un esterno affidabile per il dicastero di via XX settembre. ...

[Il retroscena] Di Maio ministro degli esteri - Salvini agli interni e il rebus del Premier terzo. Ecco il governo Lega-M5S : Se l'ex olimpionico Domenico Fioravanti, per il quale era stata prenotato il dicastero dello Sport, è scomparso dai radar, lo stesso non si può dire invece per Lorenzo Fioramonti. L'economista, ...