Premier terzo il vero scoglio del negoziato

Si lavora a un Premier "terzo" : in pole Giorgetti e Giovannini : Il dicastero dell'Economia resta il più difficile da assegnare. Ieri si continuava a ipotizzare che potesse toccare a Forza Italia indicare un esterno affidabile per il dicastero di via XX settembre. ...

Il Premier terzo vero scoglio della trattativa Salvini-Di Maio (e Berlusconi) : La trattativa M5S-Lega riaperta in extremis ora si trova dinnanzi uno scoglio di prima grandezza: la scelta di un premier terzo che faccia da garante tra Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi. Al momento non esiste neppure un toto-nomi: le carte sono copertissime o, più probabilmente, non esistono ancora nomi sul tavolo...

Governo - Di Maio - no a governi tecnici Ancora possibile soluzione politica - ok Premier terzo con Lega : Roma - "Non siamo disponibili a votare governi tecnici e per scongiurare un altro 2011, anche se le condizioni sono differenti, abbiamo provato a fare Governo politico. Se c'è Ancora buona volontà si può Ancora fare". Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del M5S, al termine delle consultazioni con il Capo dello Stato. "Oggi siamo in un'altra fase - aggiunge - e io ho detto, ma su questo punto la Lega lo ...

Governo - Di Maio : "Ok a un Premier terzoIl reddito cittadinanza non è trattabile" : Il leader M5s: "Berlusconi? Si vuole fare un Governo politico su un contratto di Governo. Vogliamo sottoscriverlo con la Lega come abbiamo detto 55 giorni fa e trovare un presidente del consiglio condiviso. Quello che decide il centrodestra sono questioni interne".

Chi sarà il prossimo presidente del Consiglio : il totonomi in caso di Premier ‘terzo’ : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si dicono d'accordo sull'ipotesi di un premier 'terzo'. Tanti i nomi circolati nelle ultime ore, soprattutto tra economisti e giuristi. In pole position anche molte donne, soprattutto Marta Cartabia e Fabiola Giannotti.Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 maggio : L’ultimo bluff di Salvini. Daccapo – Di Maio leva l’alibi a tutti : “Ok a un Premier terzo” : Il vertice L’offerta di Di Maio manda in pezzi il centrodestra Salvini a cena da B. con Meloni per spingerlo a un passo di lato. Lui resiste. Oggi vertice-bis di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Loro-3. “Tante care cose ragazzi… e adesso non andate a puttane, eh!” (Silvio Berlusconi, finale di campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia, 27.4). Teme la concorrenza. Lo statista. “Per sconfiggere gli ...

Offerta di Di Maio a Salvini E' Giorgetti il Premier "terzo" Appoggio esterno di Silvio. Inside : Sì a un premier terzo. Non un tecnico, ma un nome politico che sia un punto di caduta delle esigenze del Movimento 5 stelle e della Lega. Non fa nomi, non mette in campo ipotesi sLuigi Di Maio. Su RaiTre spiega che "è l'ultimo dei problemi se si tratta di un nome nostro o di uno loro". È un "sediamoci al tavolo a trattare". Segui su affaritaliani.it