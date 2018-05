Premier | spunta ipotesi staffetta tra Di Maio e Salvini

TOTO-GOVERNO - MATTARELLA : PRONTI NOMI Premier E MINISTRI/ Ticket Belloni-Rossi - ‘spunta’ anche Bebe Vio.. : Governo, toto- PREMIER : Elisabetta Belloni in pole. Sergio MATTARELLA punta su un esecutivo neutrale e spuntano i primi NOMI : da Cottarelli alla Reichlin, tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:55:00 GMT)

Belloni Premier - Rossi all'EconomiaSpunta Bebe Vio allo Sport. I nomi : Ecco chi sono i "papabili" per un esecutivo voluto dal presidente Mattarella, che dovrebbe durare fino a nuove elezioni, ma che difficilmente riuscirà ad ottenere la fiducia in Parlamento: Elisabetta Belloni possibile premier , Salvatore Rossi all'Eco nomi a Segui su affaritaliani.it

Salvini e il patto con Di Maio : braccio di ferro sulla Premiership. E spunta l’ipotesi di un terzo nome : Chissà se nei colloqui quotidiani con Silvio Berlusconi il leader della Lega gli ha spiegato tutti i suoi piani per trovare una maggioranza di governo. Compresi i piani B e C. Una cosa è certa: Matteo Salvini ripete come un mantra che «senza i 5 Stelle sarà difficile trovare una soluzione» al rompicapo post-elettorale. L’intesa deve passare per for...