Premier | il City batte ogni record

Il Manchester City batte il record di punti in Premier : Il Manchester City ha coronato una stagione trionfale battendo il record di punti, di gol fatti e di vittorie in premier League: con la vittoria interna per 3-1 sul Brighton , Danilo, Bernardo Silva e ...

Probabili Formazioni Manchester City-Brighton - Premier League 09-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Leicester-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Spazio a chi ha giocato meno nei Cityzens; Seagulls con l’11 titolare Nel recupero della 31^giornata di Premier League il Brighton arriva all’Ethiad Stadium per affrontare i padroni di casa del Manchester City. Cityzens che vengono dal pareggio interno nell’ultimo match di campionato contro l’Huddersfield. Guardiola ha dichiarato di ...

Pronostico Swansea City – Southampton - Premier League 8-5-2018 e Analisi : Premier League, recupero 31^ giornata, Analisi e Pronostico di Swansea City – Southampton, Martedì 8 Maggio 2018. Crocevia per non retrocedere in Championship. Swansea City – Southampton, martedì 8 maggio. Il recupero della trentunesima giornata di Premier League propone lo scontro salvezza, fondamentale tra due formazioni appaiate a quota 33 e in lotta per non retrocedere in Championship. Lo Swansea è reduce dalla sconfitta di ...

Premier League - il Crystal Palace rimonta e vince. Lo Stoke City retrocede in Championship : LONDRA - Il Crystal Palace ha battuto in trasferta per 2-1 lo Stoke City nella 37ª giornata della Premier League, condannando la squadra di casa alla matematica retrocessione in Championship. Non ...

Probabili Formazioni Manchester City-Huddersfield Town - Premier League 06-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Huddersfield Town, Premier League 2017/2018, Ore 14.30: Un cambio nei Cityzens; formazione titolare per i Terriers. La domenica di Premier League, valida per la 37^giornata, si apre con il match dell’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e l’Huddersfield. Cityzens che vengono dall’ennesima vittoria in campionato nell’ultima giornata ai danni del West Ham, e che ...

Probabili Formazioni Stoke City-Crystal Palace - Premier League 05-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Stoke City-Crystal Palace, Premier League 2017/2018, 37^ Giornata ore 13.30: analisi e pronostico della partita. Crouch e Diouf in attacco per Lambert. Stoke City–Crystal Palace 5 Maggio. Lo Stoke non può più permettersi di lasciare punti se vorrà ancora sperare in una miracolosa salvezza. Dopo il pari per 0-0 con il Liverpool, i Potters, penultimi a quota 30, ospitano il Crystal Palace in una posizione di ...

Premier : Liverpool-Stoke City 0-0 : ANSA, - ROMA, 28 APR - In attesa della semifinale di ritorno di Champions a Roma, il Liverpool riceve ad Anfield la visita dello Stoke City, club in lotta per la salvezza. Le menti dei Reds sono già ...

Probabili Formazioni West Ham United-Manchester City - Premier League 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 15.15: Negli Hammers rientro dal 1′ per Lanzini; alcuni cambi nei Cityzens. La domenica di Premier League, valevole per la 36^giornata, si apre con il match del London Stadium tra i padroni di casa del West Ham United e il Manchester City. Hammers che vengono dalla brutta sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato contro ...

Probabili Formazioni Liverpool-Stoke City - Premier League 28-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Stoke City, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Reds con il dubbio Manè in attacco; Potters che recuperano Zouma. La 36^giornata di Premier League si apre con la sfida di Anfield Road, che mette di fronte i padroni di casa del Liverpool e lo Stoke City. Reds che vengono dall’importante vittoria ottenuta nella gara di andata delle Semifinali di Champions League sulla Roma, che dovranno ...

Probabili Formazioni Manchester City-Swansea - Premier League 22-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Swansea, Premier League 2017/2018, 35^ Giornata ore 17.30: analisi e pronostico della partita. I Citizens festeggiano il titolo all’Etihad. Il Manchester City festeggia la conquista del titolo in Premier League, il quinto della sua storia, contro lo Swansea che, invece, vuole conquistare punti salvezza. Un match interessante all’Etihad, in un clima di festa, ma con Citizens e Swans in ...

Premier - Liverpool in campo pensando alla Roma. City - finalmente la festa : Wenger da record, al contrario Domenica alle 14.30 Arsenal-West Ham , diretta su Sky Sport 3 HD, e Stoke City-Burnley, poi alle 17.30 Manchester City-Swansea , diretta su Sky Sport 3 HD, . I Gunners, ...

Premier - 5 giocatori del City campione nell’11 ideale : Ci sono 5 giocatori del Manchester City nell’undici ideale della Premier League reso noto oggi dalla Pfa (Professional footballers’ association). I cinque giocatori allenati da Guardiola sono Otamendi, Walker, de Bruyne, David Silva e Aguero; nella top 11 anche tre calciatori del Tottenham (Vertonghen, Eriksen e Kane) e uno ciascuno per Manchester United (De Gea), Chelsea (Marcos Alonso) e Liverpool (Salah). (AdnKronos) L'articolo ...

