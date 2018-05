Premier Governo M5S-Lega | in pole Giovannini e Bongiorno

Luigi Di Maio - l'accordo sul nome del Premier non prima del 20 maggio : quanto farà durare il governo : I tempi di gestazione del governo Lega-M5s si preannunciano più lunghi rispetto alle 24 ore di proroga concesse da Sergio Mattarella a Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il nodo ancora da sciogliere è l'...

Chi potrebbe essere Premier e chi i ministri in un governo M5s-Lega : Sul fronte leghista, i nomi dei possibili ministri sono sempre gli stessi: Nicola Molteni o Giulia Bongiorno alla Giustizia, Lorenzo Fontana alla Difesa e il 'sempreverde' Giorgetti all'Economia. ...

Chi potrebbe essere Premier e chi i ministri in un governo M5s-Lega : Ore cruciali per le trattative di governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Anche se il dialogo si fa più complicato sul nome del premier che dovrebbe guidare un esecutivo M5s-Lega. Semba tramontato il nome del leghista Giancarlo Giorgetti: secondo i 5 stelle a stopparlo sarebbe stato lo stesso leader del Carroccio Salvini, mentre in ambienti leghisti si accusa Di Maio di aver 'bruciato' il nome del fidatissimo di ...

Da Giorgetti a Bongiorno e Giovannini : il toto-Premier di un governo M5S-Lega : L'opzione premier tecnico resta secondaria perché sia la Lega sia il M5S preferiscono una figura politica, ma 'terza'

[Il retroscena] Di Maio ministro degli esteri - Salvini agli interni e il rebus del Premier terzo. Ecco il governo Lega-M5S : Se l'ex olimpionico Domenico Fioravanti, per il quale era stata prenotato il dicastero dello Sport, è scomparso dai radar, lo stesso non si può dire invece per Lorenzo Fioramonti. L'economista, ...

Braccio di ferro sul nome del Premier : il governo "legastellato" non è così vicino : Via libera di Silvio Berlusconi al governo "legastellato". Arriva nella serata di mercoledì l'ok di Forza Italia "all'...

In arrivo il governo M5S-Lega : ipotesi staffetta sul Premier - c'è il ticket Fraccaro-Giorgetti : Il rebus Palazzo Chigi, dopo che s'è sciolto il rebus Berlusconi, è quello al momento più resistente. Chi diventa premier? Ieri è ruotato tutto intorno al super-nome e...

Governo - pressing su Cav. Ma tra Lega-M5s è gia lite per Premier : Roma, 9 mag. , askanews, Si fa presto a dire Governo. O meglio, si fa presto a pensare che, fatta l'alleanza M5s-Lega, poi quella dell'esecutivo sia una pratica che si sbriga in pochi minuti. L'...

Governo - Centinaio : Lega ottimista - per noi meglio Premier politico : "Sono molto ottimista. L'importante è che ci sia un accordo politico tra Salvini e Berlusconi e che entrambi decidano che posizione devono tenere i gruppi". Lo afferma il capogruppo della Lega al ...

Governo - Bossi : “Sì a intesa Lega-M5s. Berlusconi ha voluto cedere per far partire l’esecutivo”. E lancia Giorgetti Premier : Governo M5s-Lega? “Se arriva in aula io voto la fiducia”. Sono le parole di Umberto Bossi, dopo l’incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ha portato alla richiesta al Quirinale di ulteriori 24 ore per la formazione del Governo. “Noi non potevamo non fare un Governo politico perché dobbiamo portare a casa l’autonomia”. Silvio Berlusconi è stato costretto a cedere? “No, ha voluto cedere perché ...

Lega-M5S - "accordo vicinissimo" Cresce l'ipotesi Giorgetti Premier Di Maio e Salvini fuori dal governo : "Accordo vicinissimo. Matteo (Salvini, ndr) ci ha detto di stare pronti". Così una fonte leghista ai massimi livelli, che in queste ore sta partecipando direttamente alle trattative con Forza Italia e con il Movimento 5 Stelle, conferma ad Affaritaliani.it che l'intesa... Segui su affaritaliani.it