Premiare Leto sarebbe un segno di libertà contro Putin Come l' attacco di un

(Di giovedì 10 maggio 2018) Primi, convinti applausi in proiezione stampa per "" di Kirill Serebrennikov, che rievoca le biografie di rock star russe al tramonto dell'Unione Sovietica.Sprazzi di musical, con i Talking Heads e Iggy Pop in soundtrack, un camerawork morbido e carezzevole, il bianco e nero delle grandi nostalgie generazionali, finto foundfootage, animazioni stile graffiti sulle inquadrature (quelle di Irma Vep di Assayas) ma soprattutto una love story impalpabile e sensuale che triangola tra un seguace di Lou Reed che è un mito locale ed un folksinger che ha la faccia da indiano: in mezzo, una donna (e il mistero molto romantico del desiderio di un bacio il sogno della ribellione assoluta del rock e i tg che iniziano sempre con "Leonid Breznev ha...". Fluido, mobile, a tratti toccante, farcito di trovate visive ed emotive, tratto da vite vere di giovani star morte all'inizio degli anni ...