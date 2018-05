Pre-Qualificazioni Internazionali Roma 2018 | i risultati delle finali Lorenzo Sonego e

Pre-Qualificazioni Internazionali Roma 2018 : i risultati delle semifinali. Sonego e Baldi si giocano la wild-card : Si sono definite le finali delle Pre-Qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2018 che scatteranno lunedì 14 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Di seguito tutti i risultati di questa giornata. SINGOLARE MASCHILE: Filippo Baldi ha sconfitto Salvatore Caruso per 6-1 6-4 e domani sfiderà Lorenzo Sonego, capace di imporsi su Liam Caruana per 6-3 6-4. Il vincitore dell’atto conclusivo si qualificherà ...

e-Carrera Cup : aperte le Pre-iscrizioni per la prima fase di qualificazioni : Tutti gli appassionati di giochi di guida non devono sottovalutare il nuovo evento organizzato da Ak Informatica e incentrato su Assetto Corsa e sul DLC Porsche Pack III.Con un post pubblicato su Facebook è stata annunciata l'apertura delle pre-iscrizioni dell'eCarrera Cup Italia. Ecco parte del post:"Viste le tante richieste per l'inizio dell'e-Carrera Cup Italia abbiamo deciso che da oggi lunedi 7 maggio sono aperte le preiscrizioni per la ...

Tennis - Qualificazioni Internazionali d’Italia 2018 : tutti gli azzurri Presenti a caccia del main draw : L’inizio degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma si avvicina sempre di più. Il torneo è in programma dal 13 al 20 Maggio, ma tra qualche giorno scatteranno le Qualificazioni del Masters 1000 romano, che assegnano i vari posti per il main draw. In base alle entry list ufficiali chiuse qualche settimana fa solo Camila Giorgi è sicura di giocarle, con la marchigiana che ha deciso proprio all’ultimo di venire a Roma, lanciando ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : quanti italiani Presenti? La situazione : main draw - wild-card - qualificazioni e Pre-qualificazioni : Una sola settimana e cominceranno gli Internazionali d’Italia 2018. Dal 13 al 20 Maggio il meglio del tennis mondiale si darà appuntamento nella spettacolare cornice del Foro Italico a Roma. Ovviamente c’è grande attesa per i tennisti italiani, ma quali di loro saranno sicuramente presenti? L’unico sicuro di avere un posto nel tabellone principale era Fabio Fognini, quasi sicuramente anche testa di serie del torneo Romano. Nel ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : come funzionano le Pre-qualificazioni? Date - calendario e orari. L’elenco degli iscritti : Gli Internazionali d’Italia 2018 si disputeranno al Foro Italico di Roma dal 7 al 20 maggio. Sulla terra rossa della capitale andrà in scena uno spettacolo eccezionale tra i migliori tennisti del mondo. Nel frattempo sono in corso di svolgimento le pre-qualificazioni per il torneo più prestigioso che si svolge in Italia. La FIT ha rivoluzionato il sistema di qualificazione e ha organizzato una serie di tornei utili per assegnare le wild ...

Tennistavolo - qualificazioni YOG 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti volano a Buenos Aires! Storica doppia imPresa degli azzurrini! : Una tarda serata italiana che resterà nella storia del Tennistavolo giovanile azzurro quella vissuta fino a pochi minuti fa, che ha visto trionfare, dall’altra parte del mondo, per la precisione ad Asuncion, in Paraguay, Matteo Mutti e Jamila Laurenti nel torneo di qualificazione agli YOG di Buenos Aires. Partiti con i favori del pronostico (entrambi erano testa di serie numero 1), non si sono fatti schiacciare dalla pressione ed hanno ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Moldavia-Italia 1-3. Azzurre semPre a punteggio pieno - ora testa al Belgio : L’Italia batte, non senza qualche patema di troppo, la Moldavia per 3-1 nel quinto match di qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile ed arriva così a punteggio pieno allo scontro diretto contro il Belgio che la prossima settimana molto dirà in ottica passaggio del turno. Reti di Tucceri Cimini e Giacinti inframmezzate dall’autogol di Colesnicenco e dalla marcatura del momentaneo 1-2 di Toma. Nel primo tempo l’Italia ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : il Freccia Azzurra risponde Presente! Il quartetto dell’Italia secondo nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre : Una grandiosa Italia incanta ai Mondiali 2018 di Ciclismo su pista incominciati oggi ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Dopo il quartetto femminile, anche l’inseguimento maschile si qualifica agevolmente alle semifinali. Gli azzurri chiudono in seconda posizione con il tempo di 3:56.406 e si garantiscono la possibilità di lottare per le medaglie. La nostra formazione ha concluso la propria fatica a sette decimi dalla Gran Bretagna (3:55.714) e ...

