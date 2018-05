Poste | gruppo | in 2018 impegno a realizzare obiettivi piano 2

Poste : gruppo - in 2018 impegno a realizzare obiettivi piano : L'obiettivo del piano è quello di mettere in atto una trasformazione fisica e digitale, sfruttando le tendenze di mercato e la ripresa dell'economia italiana. Nel settore operativo Corrispondenza, ...

Poste : gruppo - in 2018 impegno a realizzare obiettivi piano : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Per il resto del 2018 Poste Italiane sarà impegnato a realizzare gli obiettivi delineati nel piano quinquennale Deliver 2022, approvato dal consiglio di amministrazione il 26 febbraio scorso. E’ quando indica il gruppo, dopo l’approvazione dei risultati del primo trimestre dell’anno. L’obiettivo del piano è quello di mettere in atto una trasformazione fisica e digitale, sfruttando le ...