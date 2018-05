Poste | Del Fante | brillanti risultati | raggiunte tappe fondamentali

Chiaramonte : la truffa della ricarica Postepay - denunciato comisano : Chiaramonte Gulfi - E' stato denunciato a piede libero un pluripregiudicato di Comiso, S.C., 35 anni, autore di una truffa ai danni di una rivendita di tabacchi situata in corso Umberto, a Chiaramonte.

Giro d’Italia 2018 - le cinque risPoste che dovranno darci le tappe in Sicilia. Caltagirone - Santa Ninfa ed Etna : l’ora della verità : Se quello in Israele è stato un antipasto, il Giro d’Italia 2018, con il ritorno nello Stivale, entra finalmente nel vivo. Tre tappe in Sicilia (Catania-CaltaGirone, Agrigento-Santa Ninfa, Caltanissetta-Etna) su terreni mossi e percorsi che nascondono insidie ad ogni curva. Gli strappi conclusivi di CaltaGirone e Santa Ninfa potrebbero risultare indigesti a diversi favoriti: si potranno perdere manciate di secondi importanti. ...

Sventato colpo al bancomat delle Poste : 5 arresti : Sventato un colpo ad un bancomat delle Poste, la scorsa notte, in Val di Sangro in provincia di Chieti. Arrestati 5 malviventi.

Dal whale whatching alla valorizzazione dei sentieri : le proPoste di Bordighera Vince per il rilancio del turismo fotogallery : ... partendo da quelle che sono le piccole manutenzioni, con il rifacimento dei marciapiedi e dell'illuminazione, e attuando al contempo una politica di marketing per far scoprire alle persone le ...

Il Colle : «Partiti senza proPoste». Governo del presidente più vicino : A Più di sessanta giorni a disposizione. Sei incontri al Quirinale, quattro con i presidenti delle Camere e una valanga di incontri, riunioni di partito, interviste e dichiarazioni. La misura...

Riforma pensioni/ Salvini rilancia le proPoste della Lega (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Matteo Salvini rilancia le proposte della Lega. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 maggio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 09:09:00 GMT)

Inquinamento dell'aria : 9 persone su dieci sono esPoste : ' E' inaccettabile - ha sottolineato lo stesso Ghebreyesus - che più di 3 miliardi di persone nel mondo, la maggior parte donne e bambini, stiano ancora respirando fumi tossici ogni giorno dall'uso ...

Poste Italiane - CdA delibera buy-back fino al 5% del capitale : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria degli azionisti, c onvocata per il 29 maggio 2018 , una proposta di autorizzazione ...

Pd - le proPoste per trattare. Ma si apre lo scontro interno verso la direzione del 3 maggio : Infine, la necessità di mettere al centro i temi ambientali, a cominciare dalla decarbonizzazione dell'economia entro il 2025. Punto, quest'ultimo, che dovrebbe suonare come musica per le "orecchie" ...

Mediolanum - nuovo assalto del fisco italiano : il sospetto su 544 milioni di euro di imPoste : nuovo assalto del fisco italiano sul gruppo Mediolanum, controllato dalla famiglia Doris e dalla Fininvest. La Guardia di finanza ha contestato alla Mediolanum international funds la residenza in ...

Sense8 : il Poster ufficiale dell'episodio finale : ... in arrivo su Netflix a partire dall'8 giugno, ideato per concludere la storia dei protagonisti, rimasta in sospeso dopo l'inattesa cancellazione da parte del servizio di streaming. Proudly ...

Il finale di 2 Broke Girls in chiaro su Italia2 tra proPoste di matrimonio e film : anticipazioni ultimi episodi del 24 aprile : Anche per tutti coloro che hanno atteso l'arrivo in chiaro degli ultimi episodio è arrivato il momento di vedere il finale di 2 Broke Girls. La serie tv con protagoniste Kat Dennings e Beth Behrs è stata cancellata proprio lo scorso anno, a maggio, dopo sei stagioni e proprio oggi, 24 aprile, su Italia2 l'appuntamento sarà con il gran finale di stagione e di serie tra proposte di matrimonio e film. In "La conferenza stampa" e "2 ragazze ...