Polizia Locale | interventi di lotta al degrado dal Centro Storico alla Montagnola

Polizia Locale - oltre 500 kg di alimenti sequestrati ad un noto bar del Tuscolano. : Intervento del reparto amministrativa del VII gruppo Tuscolano in via Cartagine, all’altezza della fermata metro Numidio Quadrato: gli agenti, durante alcuni controlli delle attività commerciali della zona, hanno ispezionato il magazzino di un bar, dove hanno scoperto centinaia di generi alimentari mal conservati in un deposito privo di qualunque autorizzazione. Dagli accertamenti è emerso che […] L'articolo Polizia Locale, oltre 500 kg di ...

Lamezia - ragazza investita in via dei Bizantini : Polizia Locale sulle tracce del pirata della strada : Lamezia Terme - Una ragazza è stata investita mentre camminava in via dei Bizantini nei pressi della rotatoria. La giovane donna, subito soccorsa, è stata trasportata all'ospedale cittadino per le ...

Brutale aggressione di una donna in viale della Moschea : il responsabile arrestato dalla Polizia Locale : Sabato sera viale della Moschea è stata teatro di una violenta aggressione ai danni di una donna rumena di 60 anni, senza fissa dimora. Subito fermato e arrestato dalla Polizia Locale l’aggressore, compagno della vittima.Alle ore 20 circa di sabato, personale del Gruppo Parioli, impegnato nel contrasto delle soste irregolari e nella gestione del traffico […]

Intensificata l'attività della Polizia Locale di Albenga durante le festività : Albenga più sicura durante i ponti del 25 aprile e del 1° maggio grazie ad una intensificazione del lavoro delle Forze dell'Ordine che dato l'ingente afflusso di turisti hanno incrementato le loro ...

«Lucciole? Chiedevo solo informazioni» I clienti multati dalla Polizia locale

Roma : Polizia Locale sequestra nonostante abusivi : Roma – Ancora sequestri nella mattinata sui marciapiedi di Porta Maggiore, anche oggi caratterizzata da presenza di numerosi venditori. Gli agenti sono intervenuti alle 10:00 circa, ora in cui si registra la massima presenza di abusivi. L’intervento ha permesso di distruggere due metri cubi di abbigliamento, scarpe, quadri, libri, cosmetici e soprammobili. Altri 3 metri cubi di materiale sono stati sequestrati alla Montagnola, in Via ...

Monza - controlli del Nost della Polizia Locale : pizzicato con addosso un tirapugni : Controllato in zona Villa Reale, aveva addosso un tirapugni e un altro oggetto metallico appuntito atto ad offendere , entrambi gli oggetti sono stati sequestrati, : un ragazzo di nazionalità kosovara ...

Venezia : entrano in funzione i tornelli - a gestirli la Polizia locale : La decisione per deviare il flusso turistico nelle previsioni molto alto. La municipale potrebbe bloccare i varchi nelle zona del ponte di Calatrava e di S.Lucia e dirottare i turisti in altri ...

La Polizia Locale arresta ladro seriale : Un uomo corpulento, alto circa 1.80, capelli brizzolati , sui 50 anni: seguendo questo identikit il III Gruppo Nomentano della Polizia Locale, nel pomeriggio del 25 aprile, ha tratto in arresto un ladro che aveva perpetrato alcuni furti di materiale vario nei box auto di Via Antelao, Via Monte Senario e Via Monte Bianco. Gli agenti, […]

“Spogliatevi - forza”. Entra nel locale per lo show a luci rosse ma sul più bello qualcosa va storto. Il panico tra le ragazze - svestite. L’ambulanza e la Polizia che arrivano di corsa. Una serata trasgressiva finita nel peggiore dei modi : Un fenomeno che continua a dilagare nonostante i tentavi delle autorità di arginarlo. E che coinvolge ogni anno milioni di uomini, spesso anche sposati o comunque impegnati sentimentalmente, pronti a spendere i propri risparmi per dedicarsi al turismo sessuale. Un’idea, quella di partire e abbandonarsi per qualche giorno a piaceri e trasgressioni, che alla fine aveva spinto anche un uomo di 60 anni, di origini inglesi, a volare fino a ...

La Polizia Locale "Avicii - nessuna pista criminale" : La morte di Avicii , Tim Bergling, nella foto, , il dj e produttore musicale svedese deceduto venerdì a Muscat, in Oman, a soli 28 anni, non è dovuta a un delitto. Lo ha riferito la polizia del ...

Ceriale : agenti della Polizia Locale arrestano due spacciatori ed individuano la fitta rete degli acquirenti : stata posta in essere oggi pomeriggio una delicata operazione antidroga che ha portato all'arresto di due spacciatori di origini marocchine di 21 e 38 anni. I due erano stati notati mentre stavano ...

Lotta al consumo di alcol nei parchi Pattuglie della Polizia Locale aggredite Bloccato con spray urticante - finisce in carcere

Milano : Polizia Locale - in settimana Salone 10 arresti e oltre 30 denunce (2) : (AdnKronos) – Sul fronte dell’abusivismo, sono stati individuati 3 conducenti che esercitavano il servizio taxi senza la prescritta autorizzazione, due dei quali operavano per mezzo di piattaforme informatiche: “I contesti per acquisizione difforme rispetto alla normativa (art. 85, noleggio con conducente) sono stati 15, di cui 9 a carico di conducenti che avevano acquisito il servizio per mezzo dell’app Uber ...