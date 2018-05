Pioggia di acquisti su Poste Italiane

Pioggia di acquisti su Abercrombie & Fitch : Brillante rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,46%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un ...

Pioggia di acquisti su Safilo : Brilla il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano con un aumento del 2,31%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al ...

Pioggia di acquisti su Easyjet : Seduta decisamente positiva per Easyjet , che tratta in rialzo del 2,36%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Easyjet più pronunciata rispetto ...

Pioggia di acquisti su Cardinal Health : Ottima performance per Cardinal Health , che scambia in rialzo del 2,74%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Pioggia di acquisti su Discovery : Prepotente rialzo per Discovery , che mostra una salita bruciante del 2,20% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Discovery ...

Pioggia di acquisti su Vivendi : Brilla il colosso francese dei media , che passa di mano con un aumento del 2,01%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal ...

Pioggia di acquisti su WPP : Grande giornata per WPP , che sta mettendo a segno un rialzo del 9,01%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di WPP evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE ...

Pioggia di acquisti a Wall Street : Scambi in rialzo a Wall Street , dopo il finale positivo messo a segno la vigilia . Nella seduta odierna si distingue il settore tech , grazie ai risultati incoraggianti di Facebook e AMD che hanno ...

Pioggia di acquisti su Wells Fargo : Protagonista Wells Fargo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,08%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Pioggia di acquisti su Aeffe : Brillante rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,16%. Il trend di Aeffe mostra un andamento in sintonia con ...

Pioggia di acquisti su Mediclinic International : Ottima performance per Mediclinic International , che scambia in rialzo del 3,94%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediclinic ...

Pioggia di acquisti su Flowserve : Brilla Flowserve , che passa di mano con un aumento del 4,06%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Flowserve più pronunciata rispetto all'...

Pioggia di acquisti su Patterson Companies : Effervescente Patterson Companies , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,24%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Patterson Companies evidenzia un andamento ...

Pioggia di acquisti su Mondadori : Prepotente rialzo per il gruppo editoriale , che mostra una salita bruciante del 2,49% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...