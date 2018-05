Perde quota l' ipotesi staffetta Trattative fino a domenica Mercati preoccupati Ecco

Piazza Affari Perde quota - Moncler e FCA le peggiori : La banca centrale americana ha tolto dal suo statement il riferimento al monitoraggio dell'inflazione in modo attento e quello in cui affermava che l'outlook dell'economia si era rafforzato negli ...

Piazza Affari Perde quota - male Moncler : La banca centrale americana ha tolto dal suo statement il riferimento al monitoraggio dell'inflazione in modo attento e quello in cui affermava che l'outlook dell'economia si era rafforzato negli ...

Bitcoin Perde quota : boom di vendite negli Usa per non pagare le tasse : (Immagine: pixabay) C’è una data che potrebbe rappresentare un nuovo, importante capitolo della saga Bitcoin. È il 17 aprile, quando negli Stati Uniti cade quello che viene chiamato il Tax Day. Ossia il giorno entro cui i contribuenti americani devono consegnare la propria dichiarazione dei redditi. In queste ore Bitcoin continua a essere oggetto di vendite. Nell’ultimo mese ha ceduto oltre il 27% del proprio valore. E da inizio anno ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Patrick Reed vola al comando! Marc Leishman insegue davanti a Henrik Stenson. Perde quota Francesco Molinari - Tiger Woods supera il taglio : Cambia la leadership dell’Augusta Masters 2018, primo Major stagionale in corso sul par 72 dell’Augusta National Golf Club. Un giro fantastico ha proiettato Patrick Reed in vetta alla classifica con 9 colpi sotto il par. Un allungo che sa tanto di seria ipoteca sulla possibilità almeno di contendersi fino in fondo la vittoria del torneo. Reed ha completato il secondo round in 66 colpi (-6), aprendo le danze con tre birdie tra le ...

Piazza Affari Perde quota - male CNH e Stm : I mercati tornano a pagare i timori di una possibile guerra commerciale tra Usa e Cina che potrebbe comportare dei contraccolpi sull'economia globale. Pechino ha annunciato una nuova ondata di dazi ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau aggancia Henrik Stenson in vetta all’Arnold Palmer Invitational. Tiger Woods Perde quota - risale Francesco Molinari : Henrik Stenson resta al comando dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), ma con lui in vetta ora c’è anche uno statunitense. Bryson DeChambeau ha realizzato il miglior giro di giornata in 66 colpi (-6) e ha agganciato lo svedese in testa alla classifica nel torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. ...

Bitcoin Perde quota $9.000 - tracollo -24% in settimana per decisione Sec : Durante le contrattazioni asiatiche, il Bitcoin è sceso sotto la soglia di $9000, estendendo le perdite della settimana. A pesare ulla criptovaluta numero uno al mondo, la decisione della Sec di stabilire che tutte le piattaforme di trading online in cui vengono scambiati "asset digitali che sono securities" si registrino presso di essa. Ai livelli attuali, i ...