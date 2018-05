Per i sindacati Calenda è non più legittimato a trattare Salta il tavolo Ilva

Infortuni : sindacati - cordoglio Per giovane oPeraio - morte su lavoro sconfitta Per tutti : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “La morte di un giovane di 19 anni è una sconfitta di tutti”. A dichiararlo sono Fim, Fiom e Uilm esprimendo le proprie condoglianze e vicinanza alla famiglia del giovane operaio di 19 anni che ha perso la vita oggi nel cantiere della Fincantieri di Monfalcone. “E’ intollerabile che si continuino a verificare morti e incidenti sul lavoro a cadenza quasi giornaliera. Quello che si è ...

Pontecagnano - oPeraio muore travolto da auto su bisarca/ Ultime notizie Salerno : dura reazione dei sindacati : Pontecagnano, operaio muore travolto da auto su bisarca. dura reazione dei sindacati, a partire da Cisl. La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:46:00 GMT)

Ilva - sindacati ribadiscono : 'No agli esuberi e appello alla politica'. Nuovi scioPeri in vista : E' la posizione del consiglio di fabbrica riunitosi oggi presso lo stabilimento di Taranto. Al centro della vertenza c'è l'ultimo piano industriale della nuova società Arcelor Mittal -

Primo maggio - sindacati in piazza Per la sicurezza sul lavoro. Mattarella : “Contrastare precariato” : sindacati in piazza a Prato per chiedere più sicurezza sul lavoro e protestare contro le tante morti che hanno segnato questo inizio 2018. Nel corso delle celebrazioni per il Primo maggio, il presidente Mattarella e il segretario dem Maurizio Martina hanno auspicato norme che possano contrastare il diffondersi del precariato nel Paese.Continua a leggere

Primo maggio : appello dei sindacati Per più sicurezza sui luoghi di lavoro : I leader di Cgil, Cisl e Uil in piazza a Prato, per celebrare la Festa dei lavoratori, denunciano: 'Inaccettabile morire in nome del profitto'. 1029 i decessi nel 2017. Mattarella: 'Situazione deve ...

FESTA DEL LAVORO - SINDACATI A PRATO Per IL PRIMO MAGGIO/ Mattarella - “servono politiche sulla precarietà” : FESTA del LAVORO, 1 MAGGIO tra musica e impegno sociale: dal tradizionale Concertone di piazza San Giovanni a Roma, alle iniziative dei SINDACATI fino all'allarme traffico(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 13:55:00 GMT)

Primo maggio - sindacati in piazza Per la sicurezza : 'Più investimenti' : 'La somma di mancati investimenti e precarietà ha determinato disattenzione alle norme di sicurezza' sul lavoro. 'Ancora troppi insistono a dire che sono dei costi e devono essere tagliati', ma non è ...

Primo maggio - sindacati in piazza. Gentiloni : lavoro sfida Per governo - : Cortei in diverse città italiane per la Festa dei lavoratori. Il tema principale è la sicurezza. Mattarella: "lavoro è la priorità". Tweet di Papa Francesco per celebrare san Giuseppe: "lavoro ...

Ilva : scioPero. Sindacati - stop totale : ANSA, - TARANTO, 30 APR - "I lavoratori hanno lanciato un messaggio chiaro ad Ilva in amministrazione straordinaria e Am InvestCo. Registriamo la fermata totale delle Acciaierie". Lo affermano ...

1 Maggio : sindacati in piazza a Bergamo Per celebrare sicurezza lavoro : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - 'sicurezza: il cuore del lavoro'. Quest’anno il tema delle celebrazioni del Primo Maggio è quello dell’emergenza infortuni mortali sul lavoro. Cgil, Cisl, Uil della Lombardia danno appuntamento a Bergamo, in piazza Marconi (davanti alla Stazione ferroviaria) alle 9.30 p

Pietro Marzotto : in fiera con gli oPerai - in auto con i sindacati. Il ricordo dei dipendenti. Lutto cittadino e messa il 2 maggio : VICENZA «Il braccio di ferro sui nuovi orari di lavoro degli operai durò quarantotto ore filate. Il conte non voleva darci soddisfazione, voleva inserire un vincolo sulla produttività: alle 5 del ...

Porti : sindacati - 11 maggio scioPero nazionale : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Venerdì 11 maggio, sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dei Porti e marittimi”. A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e UiltrasPorti per “i molti casi di autoproduzione nelle operazioni portuali, a dispetto di quanto previsto in merito dalla legge 84/94 sui Porti, con conseguenti ricadute sul tema della sicurezza. Inoltre per l’incertezza ...

Ilva : sindacati - manutenzione o scioPero : ANSA, - TARANTO, 27 APR - In assenza "di interventi periodici e investimenti certi", sarà confermato dai coordinatori di fabbrica di Fim, Fiom e Uilm lo sciopero di 24 ore articolato su 3 turni, già ...

Ilva Taranto - sindacati : manutenzione acciaieria o scioPero il 30 aprile : Per i sindacati, "la gestione commissariale continua a non dare risposte e soprattutto a non investire le risorse necessarie per affrontare nel merito alcune delle problematiche di sicurezza poste all'attenzione di Ilva"