Pensioni | ultimissime oggi 10 05 su Fornero | povertà ed eredità di

Pensioni 2018 - ultimissime novità su DEF - legge Fornero e vitalizi Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 9 maggio 2018 vedono ancora una volta riaccendersi il dibattito politico sulle proposte elettorali riguardanti il comparto previdenziale, l'abolizione o modifica della legge Fornero ed i vitalizi. Dal CODS arriva invece un commento di approfondimento sul DEF, attualmente in discussione in parlamento. Mentre il rinnovo del contratto degli statali registra la possibilita' di nuovi incrementi anche per ...

Pensioni - ultimissime all'8 maggio su elezioni - Manovra Fornero - età di uscita Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 8 maggio 2018 vedono prore la situazione di stallo in merito alla formazione di un nuovo Governo di scopo oppure al ritorno alle urne. La situazione appare ovviamente rilevante per il dibattito sulla modifica della legge Fornero e sulla necessita' di portare maggiore flessibilita' all'interno del comparto previdenziale [Video]. Nel frattempo in Parlamento si discute in merito al DEF tecnico del Governo ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 6/05 su DEF - flessibilità - immigrazione - vitalizi Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 6 maggio 2018 vedono confermare all'interno del DEF i precedenti interventi di manutenzione del comparto previdenziale, ma tutto ciò senza anticipare nuove possibili opzioni di flessibilita'. Nel frattempo la politica prosegue la discussione sul comparto previdenziale [Video] parlando di possibile ritorno alle urne, immigrazione e sostenibilita' della spesa. In merito ai vitalizi si è tornati a fare il ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 6/05 su DEF - flessibilità - immigrazione - vitalizi : DEF 2018: non c'è impegno verso nuovi interventi di flessibilità Il Documento di Economia e Finanza 2018 conferma i provvedimenti già decisi con le precedenti leggi di bilancio, ma non presenta ...

Pensioni - ultimissime al 5 maggio su TFS - assegno di garanzia - rischio longevità Video : Le ultime novita' sul comparto previdenziale ad oggi 5 maggio 2018 vedono arrivare un importante traguardo per la petizione lanciata dalla CISL in merito al Trattamento di Fine Servizio, stante che sono state raggiunte e superate le 75mila firme. Dal gruppo Facebook Pensioni e lavoro si ribadisce invece l'importanza di avviare una pensione di garanzia per i giovani. Nel frattempo si continua a discutere della consapevolezza dei lavoratori circa ...

Pensioni - ultimissime news ad oggi 4 maggio su APE-Q41 insegnanti - legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 4 maggio 2018 vedono arrivare importanti aggiornamenti sulle uscite anticipate tramite APE sociale e Quota 41 in merito agli insegnanti. Nel frattempo si registrano anche nuove prese di posizione da parte dei tecnici riguardo la necessita' di stabilizzare i risparmi raggiunti con la legge Fornero [Video]. Dal fronte internazionale, ed in particolare da Porto Rico, arrivano invece notizie di proteste ...

Pensioni 2018 - ultimissime : Salvini attacca di Maio - ma apre ancora al M5S Video : Le ultimissime novita' al 3 maggio 2018 arrivano dalle ultime dichiarazioni di Salvini, che sui social nei giorni scorsi aveva attaccato apertamente il M5S e l’atteggiamento di Luigi Di Maio [Video]. Senza fare nomi, ma con un messaggio chiarissimo e che nelle sue ultime dichiarazioni conferma la volonta' di un dialogo con il M5S a condizione che si ragioni e si ‘scenda con i piedi per terra’. Le sue ultime dichiarazioni, apertura o chiusura al ...

Pensioni 2018 - ultimissime notizie al 3/05 su vitalizi - Fornero - Governo - donne Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 3 maggio 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione in merito alla possibilita' di formare un Governo di scopo ed alla necessita' di modificare la legge Fornero [Video]. Proprio in merito a quest'ultimo punto si è infatti registrato un acceso scambio a distanza tra l'ex Ministro del lavoro ed il neo Governatore leghista del Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo continua anche la discussione tra i ...

Pensioni - ultimissime news al 2/05 su flessibilità - donne e legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 2 maggio 2018 vedono arrivare nuove richieste di modifica della legge Fornero e di flessibilizzazione del sistema previdenziale [Video] sia da parte della politica che dei sindacati. Nel frattempo dai Comitati si chiede di valorizzare i lavori di cura delle donne nell'accesso alla pensione. Infine, crescono le preoccupazioni per il futuro previdenziale dei giovani e per le differenze di genere. Vediamo ...

Pensioni : ultimissime notizie ad oggi 1° maggio su Ue - donne e 63 anni Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni aggiornate ad oggi 1° maggio fanno riferimento alla presa di posizione della Unione Europea sul nostro sistema previdenziale e sulle donne, oltre alla risposta del sindacato Uil, la quale ha alimentato nuovamente la discussione sulla #pensione anticipata a 63 anni. Continua a far discutere l'intervento della Ue in relazione al nostro sistema Pensionistico. Da una parte viene apprezzata la riforma Fornero ...

Pensioni : ultimissime notizie ad oggi 1° maggio su Ue - donne e 63 anni : Le ultime novità sulle Pensioni aggiornate ad oggi 1° maggio fanno riferimento alla presa di posizione della Unione Europea sul nostro sistema previdenziale e sulle donne, oltre alla risposta del sindacato Uil, la quale ha alimentato nuovamente la discussione sulla pensione anticipata a 63 anni. Continua a far discutere l'intervento della Ue in relazione al nostro sistema Pensionistico. Da una parte viene apprezzata la riforma Fornero, ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 30/04 su legge Fornero e reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 30 aprile 2018 vedono allontanarsi la prospettiva di un accordo tra M5S e PD in merito ad una possibile intesa di Governo, dopo le dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri da Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Nel frattempo gli organismi internazionali continuano a chiedere all'Italia di non toccare le riforme di settore attuate negli scorsi anni. Dagli ultimi aggiornamenti dall'estero sul comparto ...

Pensioni - ultimissime news ad oggi 29/4 su Manovra 2011 - giovani - insegnanti Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 29 aprile 2018 vedono prore le discussioni politiche in merito alla ricerca di un accordo finalizzato alla formazione di un nuovo esecutivo, mentre il comparto previdenziale continua a restare uno degli elementi chiave dei diversi programmi governativi. Tra questi, rilievo centrale assume la necessita' di un intervento correttivo sulla legge Fornero per flessibilizzare l'accesso all'Inps [Video]. Nel ...

Pensioni 2018 ultimissime novità al 28/4 su legge Fornero - Q41 - pagamenti maggio Video : Le novita' sulle #Pensioni ad oggi 28 aprile 2018 hanno visto arrivare un nuovo allarme sulla possibile tenuta dei conti tramite il DEF, nel caso in cui non fossero state attuate le ultime Manovre restrittive. Resta però il fatto che i lavoratori continuano a restare bloccati fuori dalla quiescenza [Video], motivo per il quale i precoci si preparano a scendere in piazza il primo maggio. Nel frattempo prosegue il confronto politico sulla ricerca ...