Pena ridotta a 30 anni per l' ex di Sara | la ragazza strangolata e carbonizzata

Omicidio Sara Di Pietrantonio - ex fidanzato condannato a 30 anni : in appello ridotta la Pena : La prima Corte d’Assise d’appello ha condannato a 30 anni Vincenzo Paduano, il 26enne accusato di avere strangolato e poi dato alle fiamme nel maggio del 2016 a Roma la sua ex fidanzata Sara Di Pietrantonio. Paduano in primo grado era stato condannato all’ergastolo. L'articolo Omicidio Sara Di Pietrantonio, ex fidanzato condannato a 30 anni: in appello ridotta la pena proviene da Il Fatto Quotidiano.

Investì e uccise ciclista - Pena ridotta : ANSA, - LECCE, 7 MAG - I giudici della corte d'Appello di Lecce hanno ridotto la pena dall'ergastolo a 20 anni di reclusione ad Andrea Taurino, 35enne di Trepuzzi , Lecce, accusato di omicidio ...