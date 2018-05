Pellicce | meglio quelle vere o quelle sintetiche?

gqitalia

(Di giovedì 10 maggio 2018) Sono realmente da preferire lefinte a? Per chi ha a cuore gli animali, ma anche per chi è una persona dotata di una spiccata sensibilità, la domanda parrebbe alquanto stupida. Lecausano atroci sofferenze ad animali che, diciamoci la verità, potrebbero essere facilmente evitate. In tempi assai remoti queste potevano aun senso in quanto risultavano necessarie per riscaldarsi, ma grazie all’evoluzione del settore moda a livello industriale e alla scoperta di nuove fibre tessili nel corso dei secoli, il contesto è decisamente cambiato. Il progresso tecnologico raggiunto ci permette di aa disposizione valide alternative senza dover ricorrere ad atti crudeli nei confronti degli animali. Questa tematica è più che mai attuale in quanto nell’ultimo anno sta dilagando tra i principali marchi di moda di tutto il mondo – potremmo facilmente dire ...