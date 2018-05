Parto in acqua più sicuro | la app WaterBirth aiuta medici e ostetriche

meteoweb.eu

: @jo_vanna_ @ambragaravaglia mi sembrano solo paure e pregiudizi, invece si tratta solo di essere organizzati. tu sc… - BCadoria : @jo_vanna_ @ambragaravaglia mi sembrano solo paure e pregiudizi, invece si tratta solo di essere organizzati. tu sc… - eva_ch13 : RT @nello92083158: Vado a ritirare biglietto aereo e piove. Io sono uomo di scienza e non credo a nulla. Ma è la terza volta che capita. Co… - nello92083158 : Vado a ritirare biglietto aereo e piove. Io sono uomo di scienza e non credo a nulla. Ma è la terza volta che capit… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) I Paesi anglosassoni e quelli del Nord Europa sono quelli con le percentuali più elevate di donne che scelgono iline anche in Italia il fenomeno è in crescita. Ma è sempre possibile questa modalità di? La risposta è no. Ed ecco spiegati i motivi. La regola fondamentale per poterrire inè che la gravidanza sia andata bene fino all’ultimo momento. Non deve quindi esserci nessuna complicanza, come ad esempio sofferenza fetale (irregolarità del battito cardiaco oppure rottura delle membrane con acque tinte), e le condizioni della mamma devono essere ottimali. Niente pressione alta, gestosi oppure diabete, ad esempio. Inoltre, il bambino non deve essere in posizione podalica (situazione in cui in genere si predilige il cesareo) e anche in caso di gemelli o di bimbo pretermine questo tipo dinon è consigliabile. Anche un andamento irregolare del travaglio ...