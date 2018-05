Parcheggio fai da te con una sedia | quando scatta reclusione e multa di 674 €?

Blastingnews

(Di giovedì 10 maggio 2018) Dopo gli aggiornamenti sulla sentenza recente della Cassazione la n. 10481/2018 sulla nullità della cartella di pagamento notificata al contribuente in caso di omesso calcolo degli interessi ci occupiamo di una tematica molto attuale: quella dei parcheggi. Si sa che trovareè una delle cose più difficili nel nostro Belpaese ma la prenotazione “coatta” a volte è assai più fastidiosa rispetto al non trovarlo. Sui social network in questi giorni si sta molto parlando di parcheggi selvaggi. Stanno infatti circolando articoli che parlano di come sia considerata illecita la prassi messa a punto abitualmente da proprietari di negozi o appartamenti che collocano vari "ostacoli" a bordo strada per riservarsi il. E' bene fare delle precisazioni sul tema, legate sopratutto alla durata dell'occupazione della sede stradale....