Papa in preghiera davanti tomba don Zeno

ALDO MORO - 40 ANNI DOPO L’OMICIDIO DELLE BR/ La preghiera di Papa Paolo VI e il dolore per un amico : Omicidio ALDO MORO, 40 ANNI fa ritrovamento in Via Caetani a Roma: tra misteri, Br e accuse. Gentiloni, "suo delitto pesa sulla coscienza della Repubblica". Il celebre discorso del 1968(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:35:00 GMT)

Papa - 7 luglio a Bari preghiera pace M.O : 20.59 Il Papa prenderà parte a Bari il 7 luglio prossimo a una giornata di riflessione e preghiera sulla situazione drammatica del Medio Oriente. All'incontro ecumenico per la pace il Papa intende invitare i Capi di Chiese e Comunità cristiane di quella regione. Lo ha comunicato la sala stampa vaticana.

Papa Francesco “il battesimo non è una formula magica”/ “È dono dello Spirito Santo : preghiera protegga bimbi” : Papa Francesco, l'udienza generale in Piazza San Pietro: "il battesimo non è una formila magica, è un dono dello Spirito Santo". Invito alla preghiera, "protegga tutti i bambini"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:43:00 GMT)

In migliaia per Papa Francesco a San Giovanni Rotondo : «Preghiera - piccolezza e sapienza» : papa Francesco è atterrato intorno alle 10 sul campo sportivo Antonio Massa di San Giovanni Rotondo. Ad accoglierlo l?arcivescovo Michele Castoro e il sindaco Costanzo Cascavilla. Un...

La lunga attesa di Pietrelcina : notte di preghiera aspettando il Papa : Papa Francesco arriva nei luoghi di uno dei santi più venerati, vera e propria icona della devozione popolare. Domani il Pontefice sarà in visita a Pietrelcina e a San Giovanni Rotondo...

La lunga attesa di Pietrelcina : notte di preghiera aspettando il Papa : attesa e preparativi a Pietrelcina per la visita di domani di Papa Bergoglio; domani mattina Papa Francesco si recherà a Piana Romana dove padre Pio ebbe il dono delle stimmate. In attesa...