Papa Francesco consacra la grandezza di don Zeno Saltini | l' inventore dei ' kibbutz'

Wim Wenders : "Ogni volta che Papa Francesco lasciava il set mi diceva "Pregate per me". E lo pensava davvero" : Ogni volta che lasciava il set, "l'ultima cosa che diceva era: 'Pregate per me'. E questo non era soltanto un modo per salutare: lo pensava veramente". A parlare così è Wim Wenders e l'attore di cui parla non è una star qualsiasi, ma Papa Bergoglio in persona. Papa Francesco è infatti il protagonista di Le Pape François - Un homme de parole, documentario di Wenders che passerà il 13 maggio nella sezione ...

Papa Francesco consacra don Zeno Saltini - fondatore della comunità di Nomadelfia : Noi pensiamo che questa fraternità sia la strada che il mondo dovrebbe imboccare, non tutti come facciamo noi ma anche in modi completamente diversi, però per vivere una vita migliore per l'uomo'. A ...

Papa Francesco A SANTA MARTA/ “Mai dialogare con il diavolo - è più intelligente di noi e un grande bugiardo” : Mai avvicinarsi o tentare di dialogare con il diavolo, ha ammonito PAPA FRANCESCO durante l'omelia mattutina a Casa SANTA MARTA, "perché è più intelligente di noi"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:34:00 GMT)

Papa Francesco - selfie con i fedeli e milioni di follower su Instagram. Il volto social di Bergoglio : Papa Francesco giornalista? È l’intelligente provocazione di Gianpiero Gamaleri – preside della Facoltà di Scienze della comunicazione all’Università Telematica UniNettuno – e Fabrizio Noli – vaticanista del Giornale radio Rai. Nel loro simpatico e agile volumetto, intitolato proprio Papa Francesco giornalista (Elledici), i due autori rileggono i primi cinque anni di pontificato di Bergoglio alla luce dei suoi messaggi annuali ...

Casa Scalabrini 634 - il marchio della solidarietà che piace a Papa Francesco : Così quella Casa gialla che ospitava 32 seminaristi Scalabriniani di tutto il mondo ha cambiato destinazione, senza cambiare i numeri. Trentadue erano e trentadue sono. Eppure, ricorda Emanuele, 'non ...

I focolarini aspettano Papa Francesco - giovedì la visita a Loppiano : Sono attese oltre 6000 persone da tutta Italia, migliaia quelle collegate in streaming nei cinque continenti. "Vogliamo presentare al Papa questa piccola citta`, la prima nata di altre 24 sparse nel mondo e che vuole offrire un modello di convivenza fondato sui principi ...

Papa Francesco ai genitori : “Giocate con i vostri figli e pregate per loro” : Papa Francesco si è rivolto ai genitori nel corso della sua visita alla parrocchia romana del Santissimo Sacramento: "Giocate insieme a loro. E pregate. La famiglia si fa così: con la preghiera che la fa crescere".Continua a leggere

Papa Francesco : "Preti e suore? Alcuni sono davvero noiosi..." : "E' vero: tante volte Alcuni preti, alcune suore, Alcuni laici, sono davvero noiosi! ". Papa Francesco lo esclama rispondendo alle domande dei fedeli, nella parrocchia romana del Santissimo Sacramento ...

Papa Francesco : la vita va tutelata dal concepimento al naturale tramonto : “Questo amore per gli altri non può essere riservato a momenti eccezionali, ma deve diventare la costante della nostra esistenza. Ecco perché siamo chiamati a custodire gli anziani come un tesoro prezioso e con amore, anche se creano problemi economici e disagi, ma dobbiamo custodirli. Ecco perché ai malati, anche se nell’ultimo stadio, dobbiamo dare tutta l’assistenza possibile. Ecco perché i nascituri vanno sempre accolti; ...

[Il commento] Per Papa Francesco il miglior giornalista è San Giuseppe. "I poveri devono dettare la vostra agenda" : Alla vigilia delle grandi manovre per rinnovare la presenza della stampa cattolica in Italia Papa Francesco ha scelto la ricorrenza dei 50 anni di fondazione del quotidiano "Avvenire" per dire la sua ...