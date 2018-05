Papa Bergoglio elogia la comunità toscana del prete rosso

Un cardinale "contro" Papa Bergoglio sull'intercomunione : Il cardinale Willem Jacobus Eijk non ci sta. Il tema dell'intercomunione, cioè dell'accesso al sacramento dell'eucaristia per quei protestanti sposati con i cattolici, sta dividendo le coscienze degli uomini di Chiesa.L'arcivescovo di Utrecht si è schierato dalla "parte" dei contrari. La "misura dottrinale" è stata approvata a maggioranza dalla Conferenza episcopale tedesca. Alcuni vescovi teutonici e il cardinale Rainer Woelki, poi, hanno ...

Papa Francesco - selfie con i fedeli e milioni di follower su Instagram. Il volto social di Bergoglio : Papa Francesco giornalista? È l’intelligente provocazione di Gianpiero Gamaleri – preside della Facoltà di Scienze della comunicazione all’Università Telematica UniNettuno – e Fabrizio Noli – vaticanista del Giornale radio Rai. Nel loro simpatico e agile volumetto, intitolato proprio Papa Francesco giornalista (Elledici), i due autori rileggono i primi cinque anni di pontificato di Bergoglio alla luce dei suoi messaggi annuali ...

Liverpool campione d’Europa? Succede sempre “ogni morte di Papa” - e i social avvisano Bergoglio : Si sono concluse le semifinali di Champions League, non sono mancate le polemiche nelle gare Roma-Liverpool e Real Madrid-Bayern Monaco, partite nettamente condizionate da errori arbitrali, le squadra penalizzate sono state Roma e Bayern Monaco, la finale sarà Liverpool-Real Madrid. Liverpool campione? Succede sempre ogni morte di Papa ed i social avvisano Bergoglio. Anno 1978: Liverpool campione d’Europa. Muore Giovanni Paolo ...

Bergoglio incontra le vittime della pedofilia della Chiesa in Cile. “Ho detto al Papa che il perdono non basta” : José Andres Murillo rompe il silenzio sull’incontro avuto col Pontefice, che venerdì 27 aprile ha accolto in Vaticano le vittime della pedofilia del clero in Cile. Murillo è uno di loro. “Ho parlato per due ore con il Papa – ha scritto su Twitter -. In modo molto rispettoso e franco, ho espresso l’importanza di intendere l’abuso come abuso di potere, e della necessità di assumersi la responsabilità, l’attenzione e non ...

Papa Francesco regala 3mila gelati ai senzatetto e poveri di Roma: San Giorgio, per la festa del suo onomastico Bergoglio "offre" di nuovo lo sguardo tenero della Chiesa

Anthony Hopkins è Papa Ratzinger nel film "The Pope": le prime riprese in Italia, le foto dal set e la somiglianza incredibile. Le Dimissioni di Benedetto XVI e l'elezione di Papa Francesco

Gianni Morandi canta a sorpresa per Papa Bergoglio : Gianni Morandi ha cantato a sopresa per Papa Bergoglio. L'esibizione, a dire il vero, è avvenuta poco prima che il pontefice arrivasse. Durante la giornata di oggi, i pellegrini di Bologna e Cesena - Sarsina si sono recati in Piazza San Pietro. Una visita di "restituzione" dopo che l'argentino si era recato dalle due realtà diocesane nell'ottobre scorso.Durante il tradizionale giro tra la folla di fedeli, Bergoglio si è fermato qualche minuto ...

Papa Francesco in Puglia 25 anni dopo la morte di don Tonino Bello: l'omelia del Pontefice a Molfetta dopo la visita ad Alessano, alla tomba del prete.

Siria - giallo sulla dichiarazione comune tra il Papa e il Patriarca Kirill : la firma di Bergoglio non c'è : 'Il mondo si sta avvicinando a un punto pericoloso, di vero fallimento della cooperazione e delle relazioni internazionali' si legge ancora. 'Ci rivolgiamo anche ai Paesi delle Nazioni Unite e, in ...

Compleanno di Benedetto XVI, i 91 anni di Papa Ratzinger: auguri in famiglia nel monastero in Vaticano. L'eredità della fede e quella passione per la libertà e la ragione nel servire Dio

Papa Francesco al Corviale/ Video - bimbo piange il padre morto : "era ateo - ora dov'è?" - Bergoglio lo abbraccia : Papa Francesco in visita al Corviale, Roma: Video, abbraccia un bimbo in lacrime per la morte del padre ateo. 'Ora è in cielo?', ecco la risposta.

Vaticano - Papa Francesco e l'ombra della profezia di Malachia. Antonio Socci : 'Spunta il nome di Bergoglio' : Secondo gli interpreti non è detto che la profezia di Malachia prospetti la fine del mondo per la nostra epoca. Di sicuro però paventa " dopo Gloria olivae , Benedetto XVI, - una sorta di fine della ...

Papa Francesco in campo per Alfie Evans. Ecco il tweet di Bergoglio : Papa Francesco è sceso in campo per la vita del piccolo Alfie Evans. In molti, durante queste settimane, avevano chiesto un intervento pubblico del pontefice argentino.Specie il papà che, in questa intervista a La Nuova Bussola Quotidiana, sembrava quasi supplicare Bergoglio: "Alfie non è il solo ad aver subito questo trattamento, penso a Charlie ad Isaiah e a tante altre situazioni nascoste: per questo imploriamo nostro padre, Papa Francesco, ...