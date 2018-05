Papa a Loppiano | “L' umorismo avvicina a Dio” Ai Focolarini | “La sfida è costruire

Papa a Loppiano - in 7.000 per Pontefice : ANSA, - Loppiano , 10 MAG - Dopo la visita a Nomadelfia , Grosseto, , l'elicottero con Papa Francesco è atterrato alla Cittadella di Loppiano , Firenze, : ad attenderlo ci sono 7mila persone. Al suo ...

NOMADELFIA E LOPPIANO - Papa FRANCESCO/ Video - da Don Zeno Saltini a Chiara Lubich : “la famiglia del Vangelo” : PAPA FRANCESCO a NOMADELFIA e a LOPPIANO : il viaggio in Maremma, diretta streaming Video . L'omaggio a Don Zeno Saltini : "la vostra gioia in un mondo ostile". Ora Fiesole e Focolarini (Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:30:00 GMT)

La visita di Papa Francesco a Loppiano e Nomadelfia in Toscana : Giovedì 10 maggio sarà il giorno della visita di Papa Francesco a Loppiano e Nomadelfia. Con l'ausilio dell'elicottero Papale Il Santo Padre si recherà nelle due comunità toscane durante la mattinata. Un giorno indimenticabile per il Movimento dei Focolari e per la cittadella grossetana fondata da Don Zeno. Papa Francesco in Toscana il 10 maggio C'è attesa di un evento epocale per la visita di Papa Francesco a Loppiano, in provincia di Firenze, ...