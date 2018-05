Palermo : operazione 'Car network' - giro d'affari da decine di migliaia di euro (2) : (AdnKronos) - Nel corso delle indagini, si è acclarato che alcuni degli arrestati realizzavano "consistenti profitti truffando varie compagnie assicurative attraverso la simulazione di furti di veicoli o incidenti stradali mai avvenuti". Sono tuttora in corso perquisizioni presso alcuni siti nella d

Palermo : sfuggito a operazione Game Over - arrestato a Malta : Palermo, 31 mar. (AdnKronos) - E' stato arrestato a Malta, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal gip del tribunale di Palermo, Diomiro Alessi, 33 anni, originario di Partinico, coinvolto nell'operazione 'Game Over' che ha l'1 febbraio ha portato all'arresto di 30 persone ritenuti