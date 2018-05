Palermo | operazione ' Car network' | giro d' affari da decine di migliaia di euro 2

Palermo : operazione 'Car network' - giro d'affari da decine di migliaia di euro : Palermo , 10 mag. (AdnKronos) - Ammontava a decine di migliaia di euro il giro d'affari della banda che aveva messo su una vera e propria organizzazione specializzata in furti, ricettazione e riciclaggio di veicoli. Sono dodici le persone finite in carcere all'alba di oggi nel palermitano. Sono accus

Palermo : sfuggito a operazione Game Over - arrestato a Malta : Palermo, 31 mar. (AdnKronos) - E' stato arrestato a Malta, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal gip del tribunale di Palermo, Diomiro Alessi, 33 anni, originario di Partinico, coinvolto nell'operazione 'Game Over' che ha l'1 febbraio ha portato all'arresto di 30 persone ritenuti