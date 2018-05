Palermo : cittadinanza onoraria a 82 bambini stranieri (2) : (AdnKronos) - Presente alla cerimonia anche il presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando che ha ricordato come siano migliaia i bambini nati a Palermo da genitori stranieri. "Si tratta di una iniziativa simbolica molto importante - ha sottolineato - Una ulteriore manifestazione per far si

M5S : sindaco Palermo - reddito cittadinanza condanna definitiva per il Sud : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – “Dobbiamo smetterla di vivere il Mezzogiorno come una eterna emergenza. Il reddito di cittadinanza a tutti è una condanna definitiva del Sud a vivere di emergenza”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, intervenendo a Omnibus La7. “Se vogliamo risolvere subito i problemi – dice il sindaco e Presidente di Ance Sicilia – è chiaro che non c’è niente altro da fare ...

Reddito di cittadinanza - le testimonianze di un Caf di Palermo : “In molti ci hanno chiesto i moduli” : Reddito di cittadinanza, le testimonianze di un Caf di Palermo: “In molti ci hanno chiesto i moduli” A Mattino Cinque il servizio sulla proposta dei Cinque Stelle che ha scatenato il caos. Continua a leggere L'articolo Reddito di cittadinanza, le testimonianze di un Caf di Palermo: “In molti ci hanno chiesto i moduli” proviene da NewsGo.

Persone impazzite per il reddito di cittadinanza : dopo Bari anche Palermo : Il reddito di cittadinanza è assolutamente il protagonista del momento. I Caf (centri di assistenza fiscale) hanno subito, negli ultimi giorni, numerose richieste per quanto concerne il reddito minimo garantito. In principio fu Bari, subito dopo le elezioni, a scatenare il tumulto del reddito di cittadinanza. In numerosi Caf della Puglia, diversi ragazzi si sono rivolti a loro per chiarimenti in merito. Il M5S smentito: non è una fake news Come ...

Qui non si fanno pratiche per reddito di cittadinanza : l'avviso in Caf di Palermo : La proposta del reddito di cittadinanza - lanciata dal Movimento 5 Stelle - sta creando non pochi problemi ai centri di assistenza fiscale. Come dimostrato dal caso di Giovinazzo, Comune in provincia di Bari, in cui i Caf sono stati assaltati da telefonate di disoccupati: "Dateci il modulo per chiedere il reddito di cittadinanza".La protestaNon un caso isolato. Come denucia il sindacalista di Asia, Alternativa sindacale ...

Elezioni : patronato Palermo espone cartello 'Qui no pratiche reddito cittadinanza' : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "In questo Caf non si fanno pratiche per il reddito di cittadinanza". Il cartello è stato esposto oggi, anche in lingua araba, da patronato Enasc di Palermo, dopo l'ennesima richiesta per il reddito di cittadinanza arrivata dai cittadini. "Ecco cosa siamo costretti a sc