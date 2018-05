Pakistan | padre Sana Cheema confessa omicidio “Le hanno spezzato il collo” | coinvolto

Il padre di Sana Cheema ha confessato di aver ucciso la figlia italo-Pakistana : Il padre di Sana Cheema, già in carcere da tre settimane, ha confessato di aver ucciso la figlia 25enne, morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Così i media pachistani. L'uomo, cittadino italiano come la figlia, si sarebbe fatto aiutare da uno dei figli maschi per stringere al collo la ragazza fino a romperle l'osso del collo. La 25enne, cresciuta a Brescia, sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. La ...

Pakistan - media locali : padre di Sana ha confessato l'omicidio - : Secondo la stampa l'uomo, arrestato il 24 aprile insieme al fratello e allo zio della ragazza italo-pachistana residente a Brescia, avrebbe strangolato la giovane con l'aiuto degli altri suoi figli. ...

Morta in Pakistan - padre confessa : ANSA, - BRESCIA, 10 MAG - Il padre di Sana Cheema, già in arresto da tre settimane, avrebbe confessato di aver ucciso la figlia, Morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Lo riferiscono media pachistani. ...

La morte di Sana in Pakistan - il padre confessa : "L'ho strangolata" : L'uomo avrebbe dichiarato di essersi fatto aiutare dal figlio: la giovane uccisa il giorno prima di fare ritorno a Brescia

Delitto Sana - padre e fratello rischiano pena di morte in Pakistan : Delitto Sana, padre e fratello rischiano pena di morte in Pakistan Delitto Sana, padre e fratello rischiano pena di morte in Pakistan Continua a leggere L'articolo Delitto Sana, padre e fratello rischiano pena di morte in Pakistan proviene da NewsGo.

Pakistan - il padre di Sana confessa l'omicidio | Ora rischia la pena di morte insieme al figlio : Gli inquirenti hanno constatato la rottura dell'osso del collo.La ragazza sarebbe stata assassinata per aver rifiutato un matrimonio combinato

Morta in Pakistan - padre confessa : ANSA, - BRESCIA, 10 MAG - Il padre di Sana Cheema, già in arresto da tre settimane, avrebbe confessato di aver ucciso la figlia, Morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Lo riferiscono media pachistani. ...

Italo-Pakistana uccisa nel Gujarat - il padre confessa : “Ho strangolato Sana” | Lui e il figlio rischiano la pena di morte : Italo-pakistana uccisa nel Gujarat, il padre confessa: “Ho strangolato Sana” | Lui e il figlio rischiano la pena di morte Italo-pakistana uccisa nel Gujarat, il padre confessa: “Ho strangolato Sana” | Lui e il figlio rischiano la pena di morte Continua a leggere L'articolo Italo-pakistana uccisa nel Gujarat, il padre confessa: “Ho strangolato Sana” | Lui e il figlio rischiano la pena di morte ...

Morta in Pakistan - padre confessa : ANSA, - BRESCIA, 10 MAG - Il padre di Sana Cheema, già in arresto da tre settimane, avrebbe confessato di aver ucciso la figlia, Morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Lo riferiscono media pachistani. ...

Pakistan - padre confessa omicidio Sana : 01.55 Il padre di Sana Cheema, già in stato di arresto da tre settimane, avrebbe confessato di aver ucciso la figlia, morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Lo riferiscono media pachistani. L'uomo, cittadino italiano come la figlia, si sarebbe fatto aiutare da uno dei figli maschi per stringere al collo la ragazza fino a romperle l'osso del collo, come evidenziato dall'autopsia eseguita sul corpo della giovane. La 25enne, cresciuta a Brescia, ...

Italo-Pakistana uccisa nel Gujarat - Sana è stata strangolata : ora il padre e il fratello rischiano la pena di morte : E' stata strangolata Sana Cheema , la 25enne italo-pachistana residente a Brescia e uccisa ad aprile in Pakistan per aver rifiutato un matrimonio combinato. Grazie all'autopsia effettuata sul corpo ...

Delitto Sana - padre e fratello rischiano pena di morte in Pakistan : Il padre e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-Pakistana strangolata ad aprile in Pakistan per aver forse rifiutato un matrimonio combinato, rischiano la pena di morte o l'ergastolo per ...

Pakistan - l'autopsia fa luce : Sana è stata strangolata | Il padre e il fratello rischiano la pena di morte : Gli inquirenti hanno constatato la rottura dell'osso del collo.La ragazza sarebbe stata assassinata per aver rifiutato un matrimonio combinato

Italo-Pakistana uccisa nel Gujarat - Sana è stata strangolata : ora il padre e il fratello rischiano la pena di morte : E' stata strangolata Sana Cheema , la 25enne italo-pachistana residente a Brescia e uccisa ad aprile in Pakistan per aver rifiutato un matrimonio combinato. Grazie all'autopsia effettuata sul corpo ...