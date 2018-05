: #Pakistan, padre e fratello #Sana rischiano pena morte. Dopo esito autopsia rischiano condanna severa per omicidio - TgLa7 : #Pakistan, padre e fratello #Sana rischiano pena morte. Dopo esito autopsia rischiano condanna severa per omicidio - tg2rai : #SanaCheema, la giovane italo-pakistana morta il 24 aprile in #Pakistan, secondo i risultati dell'autopsia è stata… - rep_milano : Pakistan, l'autopsia conferma: 'È stata strangolata'. Padre e fratello rischiano la pena di morte [news aggiornata… -

IldiCheema, già in stato di arresto da tre settimane, avrebbeto di aver ucciso la figlia, morta inlo scorso 18 aprile. Lo riferiscono media pachistani. L'uomo, cittadino italiano come la figlia, si sarebbe fatto aiutare da uno dei figli maschi per stringere al collo la ragazza fino a romperle l'osso del collo, come evidenziato dall'autopsia eseguita sul corpo della giovane. La 25enne, cresciuta a Brescia, sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato.(Di giovedì 10 maggio 2018)