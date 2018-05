Pakistan | il padre di Sana confessa l' omicidio | Ora rischia la pena di morte insieme al

Morta in Pakistan - padre confessa : ANSA, - BRESCIA, 10 MAG - Il padre di Sana Cheema, già in arresto da tre settimane, avrebbe confessato di aver ucciso la figlia, Morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Lo riferiscono media pachistani. ...

Italo-Pakistana uccisa nel Gujarat - il padre confessa : “Ho strangolato Sana” | Lui e il figlio rischiano la pena di morte : Italo-pakistana uccisa nel Gujarat, il padre confessa: “Ho strangolato Sana” | Lui e il figlio rischiano la pena di morte Italo-pakistana uccisa nel Gujarat, il padre confessa: “Ho strangolato Sana” | Lui e il figlio rischiano la pena di morte Continua a leggere L'articolo Italo-pakistana uccisa nel Gujarat, il padre confessa: “Ho strangolato Sana” | Lui e il figlio rischiano la pena di morte ...

Pakistan - padre confessa omicidio Sana : 01.55 Il padre di Sana Cheema, già in stato di arresto da tre settimane, avrebbe confessato di aver ucciso la figlia, morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Lo riferiscono media pachistani. L'uomo, cittadino italiano come la figlia, si sarebbe fatto aiutare da uno dei figli maschi per stringere al collo la ragazza fino a romperle l'osso del collo, come evidenziato dall'autopsia eseguita sul corpo della giovane. La 25enne, cresciuta a Brescia, ...

Italo-Pakistana uccisa nel Gujarat - Sana è stata strangolata : ora il padre e il fratello rischiano la pena di morte : E' stata strangolata Sana Cheema , la 25enne italo-pachistana residente a Brescia e uccisa ad aprile in Pakistan per aver rifiutato un matrimonio combinato. Grazie all'autopsia effettuata sul corpo ...

Delitto Sana - padre e fratello rischiano pena di morte in Pakistan : Il padre e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-Pakistana strangolata ad aprile in Pakistan per aver forse rifiutato un matrimonio combinato, rischiano la pena di morte o l'ergastolo per ...

Pakistan - l'autopsia fa luce : Sana è stata strangolata | Il padre e il fratello rischiano la pena di morte : Gli inquirenti hanno constatato la rottura dell'osso del collo.La ragazza sarebbe stata assassinata per aver rifiutato un matrimonio combinato

Omicidio Sana Cheema/ Arrestati padre - fratello e zio in Pakistan : riesumato il cadavere (Chi l'ha visto?) : Omicidio Sana Cheema, il caso a "Chi l'ha visto?". Le ultime notizie: Arrestati padre, fratello e zio in Pakistan. riesumato il cadavere per nuovi esami: si attendono i risultati(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:01:00 GMT)

Arrestati in Pakistan il padre - il fratello e lo zio di Sana : l'accusa è omicidio : Roma - Dall'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio e sepoltura senza autorizzazione, al fermo e ora all'arresto: ' Lo zio, il padre e il fratello di Sana sono in custodia ...

Omicidio Sana Cheema : arrestati padre - fratello e zio in Pakistan. Coinvolto il cugino : arrestati con l’accusa di aver ucciso la 25enne pakistana Sana Cheema perché si rifiutava di accettare le nozze forzate. Il padre 55enne Mustafa Ghulam, il fratello Adnan Cheema e lo zio Iqbal Mazhar, sono stati intercettati dalle forze dell’ordine in Pakistan mentre stavano scappando verso l’Iran. Al cugino viene contestato di aver guidato la macchina per trasportare il cadavere da occultare. L’Omicidio risale al 18 ...

Ragazza morta in Pakistan - padre - zio e fratello accusati di omicidio/ Oggi l’autopsia : “Stava bene” : Sana, fermati per omicidio padre, fratello e zio “L’hanno uccisa loro”. Arrivano nuovi aggiornamenti circa l'assassinio ella 25enne Ragazza Pakistana cresciuta a Brescia(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:46:00 GMT)

Fermati padre - fratello e zio di Sana - la Pakistana di Brescia uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato : Sarebbero in stato di fermo con l' accusa di omicidio il padre, un fratello e uno zio di Sana Cheema, la 25enne cresciuta a Brescia e morta in patria lo scorso 18 aprile. Lo confermano fonti giornalistiche pakistane e da autorità pakistane in Italia. La ragazza sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato.La notizia del fermo del padre, del fratello e dello zio di Sana è stata confermata dall'ambasciata italiana ...