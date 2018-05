Padova | azienda cerca 70 dipendenti | 2 500 euro al mese ma non ne trova

Blastingnews

(Di giovedì 10 maggio 2018) In questi tempi di grave crisi economica e di un tasso di disoccupazione sempre maggiorere un posto di lavoro non è affatto semplice. Eppure c'è chi in Italiaimpiegati ma non ne, un paradosso che si ridi solito nelle aziende del Nord dove sono richiesti lavoratori specializzati. La Peruzzo Srl nonlavoratori La mancanza di lavoro nel nostro Paese spinge ogni anno numerosi laureati e non oltre confine, indi un futuro migliore e ben pagato. Questo travaso all'estero dei nostri giovani comporta, a volte, che alcune aziende locali non riescano più are impiegati specializzati e laureati per mansioni di un certo rilievo. Questa situazione ultimamente si è verificata alla Peruzzo Srl, un'che produce macchine agricole, e che da diverso tempo stando 70 persone da assumere ma nonno i profili necessari. Lo stipendio che ...