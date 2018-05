OUTLANDER - Prime foto promozionali | promo | sintesi e trailer della quarta stagione!

lostinaflashforward

: RT @OutlanderItalia: Felici dei tanti annunci di questa sera? ?????? - MarekNapoli : RT @OutlanderItalia: Felici dei tanti annunci di questa sera? ?????? - MarekNapoli : RT @OutlanderItalia: Serata di grandi annunci per i fan di Outlander, eccoli tutti nel nostro recap con foto e video -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Dopo il rinnovoserie per altre due stagioni e l'annunciopremiere,4 si presenta con le, il, ile unadi quanto sappiamo finora dei nuovi episodi!Attenzione: Spoiler!Lastagione dicomincerà nel prossimo mese di Novembre e sarà tratta dal quarto librosaga di Diana Gabaldon, Drums of Autumn.Vedremo Jamie, Claire e il loro nipote Ian cercare il proprio posto nella colonia del North Carolina, ma non è ancora chiaro fino a che punto la storia del piccolo schermo seguirà la trama del libro.Sappiamo già che Maria Doyle Kennedy (Orphan Black, The Tudors) è stata scelta per interpretare il ruolo di Jocasta Cameron, la zia di Jamie, mentre Ed Speleers (Downtown Abbey, Wolf Hall) sarà Stephen Bonnet, definito da Matthew B. Roberts (uno degli autoriserie) come uno "psicopatico"."E' anche un ...